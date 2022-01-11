 CaneSport - Good Morning CaneSport 1.11.22
News More News
{{ timeAgo('2022-01-11 02:11:00 -0600') }} football Edit

Good Morning CaneSport 1.11.22

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY

First up this morning? We have an interesting look at a trio of West Coast stars who previously committed to Mario Cristobal that will be taking official visits to Miami this weekend. So be sure to check that out.

And also check out what WR Andy Jean is saying about his Cane recruitment. Plus there's the news that UAB DL transfer Antonio Moultrie will be visiting Miami today. so check that out.

And then there are a couple of updates on the high-flying hoops team - a column by Jim Martz and a closer look at UM's next challenge tonight at FSU. And yesterday we had a look at how far the hoops team has come this season but still hasn't earned a ton of national respect. So be sure to check that out. And we also have our weekly Tracking the Canes in the NFL feature.

TODAY'S TOP HEADLINES

3 prior Cristobal commits to visit Fri.: "It can be let's go here together"

A trio of West Coast standouts who had committed to Mario Cristobal at Oregon will be at UM this weekend.

Top local WR target: New Cane coaches "keep it real, are great coaches"

This 2023 Miami Northwestern WR has spoken with Mario Cristobal and Bryan McClendon and updates where things stand.

UAB transfer set for Cane visit today

UAB DL transfer Antonio Moultrie confirmed for CaneSport he will be visiting Miami today. He could be a nice roster add.

ANALYSIS: Basketball upending preseason notions, defying expectations

Jim Martz takes a closer look at the hoops team's success.

Closer look: Hoops set to face solid FSU team tonight

UM is looking to continue its undefeated ACC start tonight at FSU.

Canes in the NFL: Week 18 highlights

CaneSport is tracking the progress week-by-week of the top Hurricanes in the NFL. Here are this week's pro Canes.

ANALYSIS: High-flying hoops coming together, earning respect another matter

The perception of the Miami Hurricanes entering this season perhaps was best summed up by by the preseason poll of media members at the ACC Basketball Tipoff. Now? Things are markedly different.

TWEETS OF THE DAY

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Wooga Poplar fan here ... Posted by Swaggah64

Kid is going to be a nice player. I see something.

Love the way this team is playing. They are severely limited on the boards and on the inside but making it up with Charlie Moore's leadership, not giving in and defensive tenacity.

QUOTE OF THE DAY

When we go to Miami it can be `Let’s all go here together,’ but at the end of the day it comes down to us and making our decision.
— Dave Iuli, on visiting UM this weekend with friends Jahlil Florence and Gracen Halton

• Talk about stuff inside Gary Ferman’s War Room

• Watch our videos and subscribe to our You Tube Channel

Listen to our podcasts at Apple Podcasts

Follow us on Twitter @CaneSport

Check us out on Facebook

Be a CaneSport Ambassador. Bring your friends to CaneSport.com with our 30-Day Free Trial. Code: Miami30

Advertise with us. Email CaneSport@yahoo.com

Lastly, Have a great day!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}