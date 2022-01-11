Good Morning CaneSport 1.11.22

WHAT’S UP TODAY
TODAY'S TOP HEADLINES
3 prior Cristobal commits to visit Fri.: "It can be let's go here together"
A trio of West Coast standouts who had committed to Mario Cristobal at Oregon will be at UM this weekend.
Top local WR target: New Cane coaches "keep it real, are great coaches"
This 2023 Miami Northwestern WR has spoken with Mario Cristobal and Bryan McClendon and updates where things stand.
UAB transfer set for Cane visit today
UAB DL transfer Antonio Moultrie confirmed for CaneSport he will be visiting Miami today. He could be a nice roster add.
ANALYSIS: Basketball upending preseason notions, defying expectations
Jim Martz takes a closer look at the hoops team's success.
Closer look: Hoops set to face solid FSU team tonight
UM is looking to continue its undefeated ACC start tonight at FSU.
Canes in the NFL: Week 18 highlights
CaneSport is tracking the progress week-by-week of the top Hurricanes in the NFL. Here are this week's pro Canes.
ANALYSIS: High-flying hoops coming together, earning respect another matter
The perception of the Miami Hurricanes entering this season perhaps was best summed up by by the preseason poll of media members at the ACC Basketball Tipoff. Now? Things are markedly different.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Wooga Poplar fan here ... Posted by Swaggah64
Kid is going to be a nice player. I see something.
Love the way this team is playing. They are severely limited on the boards and on the inside but making it up with Charlie Moore's leadership, not giving in and defensive tenacity.
QUOTE OF THE DAY
When we go to Miami it can be `Let’s all go here together,’ but at the end of the day it comes down to us and making our decision.
— Dave Iuli, on visiting UM this weekend with friends Jahlil Florence and Gracen Halton