 CaneSport - Good Morning CaneSport 1.13.22
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Good Morning CaneSport 1.13.22

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY    

First up this morning? We have an inside look at QB Jake Garcia's recovery off ankle surgery that cost him most of last season. Get an update on where he stands, if he's sticking with the Canes long-term and watch his workouts from last week for yourself.

And there's also recruiting news. We catch up with high priority February DT signee Anthony Moten, who will visit Miami officially this month with teammate R Mason Thomas. He updates his visit schedule and where things stand. So be sure to check that out.

And we also have a couple of more recruiting updates today - the first with 4-star Jeremiah Smith, and we also catch up with Robby Washington.

Plus we continue our "Why At The U" series with a look at why we think it would be a good move for James Williams to move to linebacker this coming season.

And from yesterday be sure to check out our update on high profile DE Shemar Stewart, who has shaken up his plans and is expected to check out UM this weekend.

TODAY'S TOP HEADLINES    

Jake Garcia on the mend: An update on his status ... and watch his workouts

See for yourself the progress of QB Jake Garcia off last season's injury and get an update on where things stand.

Moten talking daily with Salave'a, likely waiting till Feb. 2 to announce

DT Ahmad Moten has his visit schedule set for the month starting this weekend and weighs in on where things stand.

With Texas A&M visit off, high chance Stewart visits UM this weekend

Shemar Stewart has shaken up his visit plans and that could be a huge boost to the Canes' chances.

Why At The U: Why James Williams will and should move to linebacker

In our "Why At The U" segment we look at safety James Williams and why he should move to linebacker this season.

Area 4-star WR wants to see Canes keep running a productive spread offense

Talented 2024 WR Jeremiah Smith talks about where UM stands in his early recruitment and more. Read on.

Local standout talks with Bryan McClendon: "Miami's the hometown"

Robby Washington had considered himself a commit at previous points when Manny Diaz was coach. Now? Read on.

TWEETS OF THE DAY    

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY    

The championship game showed 2 things ... Posted by phillyDAU

1. You have to be able to recruit elite talent

2. You have to be able to get the dudes up front. UGA oline won them this game in the second half

I’m glad we have a head coach that is 1. A elite recruiter and 2. A oline coach

QUOTE OF THE DAY    

He texts me every day, calls me every day. We have a great relationship. He’s cool.
— DT Ahmad Moten, on DL coach Joe Salave'a

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Lastly, Have a great day!

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