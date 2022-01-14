Good Morning CaneSport 1.14.22

WHAT’S UP TODAY
First up this morning? Well today does start Miami's first official visit weekend of January, so we have the update on that and look ahead as well. So be sure to check that out.
Plus we continue our "Why At The U" series with our reasons for why UM doesn't need a new off-campus football stadium.
And there's also more recruiting news. We catch up with Chance Rucker, who was re-offered by Miami recently, for where he stands. And 4-star Markis Deal, who added a Cane offer this week, also updates his situation. So be sure to read those stories.
Also, for those basketball fans out there, stay tuned early this afternoon for an update with coach Jim Larranaga and players as they discuss the team's hot start to the season and look ahead.
TODAY'S TOP HEADLINES
A closer look at this weekend's official visitors & what lies ahead
We take a closer look at what recruits are taking official visits to Miami this weekend and what lies ahead.
Why At The U: Why UM doesn't need a new off-campus football stadium
In our "Why At The U" segment we look at why UM doesn't need a new off-campus stadium built.
UM has 4-star Texas OL re-thinking his plan to stay home for college
This 4-star added a Cane offer this week, was impressed by UM's coaches and will visit. Read on.
Texas standout re-offered by Canes: They said I can be a Sunday player
This 2023 Texas CB got reoffered by Miami this week and updates where things stand.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
NIL evens field ... Posted by gamecane1979
I don't get why so many posters complain about NIL ruining college football. It's actually helping schools. Everyone doesn't know how to cheat Bama and UGA style without getting caught. But you can hire a competent NIL staff and compete now. There's a lot of schools with alumni bases that can match and exceed Bama and UGAs. Hell ASU has almost more than them both combined! We'll get our fair share of elite recruits and no this won't ruin anything. Good times ahead. GO CANES!
QUOTE OF THE DAY
I know about the past, their crazy teams that were dominant.
— 4-star Markis Deal, who landed a Cane offer this week