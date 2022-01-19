 CaneSport - Good Morning CaneSport 1.19.22
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Good Morning CaneSport 1.19.22

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY      

First up this morning? We catch up with 4-star Missouri TE Mac Markway, who is visiting on Saturday with his parents and shares where the Canes fit in entering the trip.

There's also an interview with Tennessee LB Ethan Crisp this morning, who has several major offers and hopes the Canes are added to the list when he gets on campus this weekend. Plus check out an update on 4-star Miami Columbus QB Adrian Posse, who is starting to evaluate his options.

So be sure to check all those out.

From yesterday evening see our story on Oregon OL Logan Sagapolu entering the transfer portal and what he had to say.

And from last night, of course, we had our recap and reaction off the huge hoops win against North Carolina, with UM coming off a one-week layoff.

TODAY'S TOP HEADLINES      

4-star out-of-state TE visiting UM for Elite Prospect Day: "I'm excited"

This Missouri 4-star TE will visit UM on Saturday with his parents and shares where things stand heading into the trip.

Ducks OL in transfer portal: "Would be cool" playing for Mirabal, Cristobal

The Oregon to Miami connection could pay off for the Canes when it comes to Ducks OL transfer Logan Sagapolu.

Tenn. LB excited for UM visit this weekend: "They have some hype"

This Tennessee LB will be on UM's campus this weekend and updates where things stand heading into it.

Highly touted 4-star Miami QB evaluating his options

This 2024 QB is a highly touted Miami star and he updates where things stand.

Cane signee Cyrus Moss at Poly Bowl: "Miami shot up out of nowhere"

Woody Wommack catches up with defensive end Cyrus Moss to break down his decision to sign with the Hurricanes

Waardenburg has career game & it's utter domination for UM over UNC, 85-57

It was a great night for the Canes basketball team in a dominating victory over UNC.

TWEETS OF THE DAY      

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

My take on Henry Parrish ... Posted by 5 NC4

I see him as a depth guy. Decent yet unspectacular.

Chaney coming off injury

Rooster is smallish to be the primary RB and has to share carries at a high rate

Brown doesn't look good

Franklin may turn out good but hasn't shown much thus far

We need a top back in the worst way so Brown can be pushed out

QUOTE OF THE DAY      

They have some hype going around them right now. They can make a really big impact in the ACC.
— Ethan Crisp, who will be among the recruits visiting Miami this weekend

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Lastly, Have a great day!

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