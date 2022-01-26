Good Morning CaneSport 1.26.22

WHAT’S UP TODAY
First up this morning? Some recruiting news.
We catch up with 5-star OT Josh Conerly, Jr., to preview his Miami Hurricanes official visit this weekend. He has some interesting news, including when he plans to announce a decision. So check that out.
And high priority local DE Rueben Bain updates where things stand after he visited UM this past weekend. We also have an update with California 4-star QB QB Nico Iamaleava, who was among the high profile recruits on campus last weekend.
And there's a neat story on a 4-star from California that landed a Cane offer when Stephen Field visited his school yesterday ... and why his favorite pastime might help give UM a leg up.
Plus there's a big basketball game tonight, with the Canes traveling to Virginia Tech. We have your preview.
And yesterday during the day we had an update on Anez Cooper, who hosted Mario Cristobal and Joe Salave'a for an in-home visit on Monday. So get an inside look at what's going on with his recruitment entering his UM official visit this weekend.
TODAY'S TOP HEADLINES
5-star OT taking official UM visit this weekend, has unique decision plan
This 5-star OT is set to visit Miami this weekend and breaks down his plan and where things stand.
High priority local DE Bain: Vibe feels different
We catch up with Rueben Bain for more of his thoughts coming off his weekend Cane visit.
Canes offer 4-star Calif. WR, hope to reel him in using fish appeal
WR Jurrion Dickey landed a Cane offer yesterday, and football isn't his only passion ... which might just help the Canes.
4-star Calif. QB visited over weekend, has UM among favorites
QB Nico Iamaleava was among the high profile recruits on campus last weekend and he updates where things stand.
Anez Cooper hosts Cristobal, Salave'a for in-home, visiting UM this weekend
We have an inside look at Anez Cooper's recruitment with the lineman set to take his Cane official visit this weekend.
Hoops set for Virginia Tech challenge tonight
UM is set to play at Virginia Tech tonight and here is a closer look at the matchup.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Coach Mirabal said ... Posted by ookie08
We got rid of the turnover chain . It’s time to play football…. Ok coach let’s do this 😎😎
QUOTE OF THE DAY
Coach Cristobal and Mirabal, they’re my guys. I talk to them almost every day. It’s usually just checking up on me, sending me stuff about the team.
— 5-star OT Josh Conerly, Jr., heading into his UM official visit