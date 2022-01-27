 CaneSport - Good Morning CaneSport 1.27.22
News More News
{{ timeAgo('2022-01-27 02:00:00 -0600') }} football Edit

Good Morning CaneSport 1.27.22

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY      

This morning we bring you a bunch of recruiting updates.

First up? Ahmad Moten weighs in with his thoughts entering his Cane official visit this weekend. So be sure to check that out. We also have an interesting update with Johnathan Cline off his Cane visit from the weekend - he got a lot of love from Alex Mirabal and has some interesting insights to share. So make sure to read that.

Plus there's an update with TE Camp Magee, who got an offer while he was on campus this past weekend and shares where things stand.

And we also catch up with 4-star 2023 RB Rueben Owens II, who was reoffered by the new staff and says he is serious about the Canes.

During the day yesterday we also had the news that Logan Sagapolu enrolled at UM, and the Oregon transfer OL will compete to start at guard or center.

Also, of course, we have your full game recap and postgame reaction from the hoops game last night. So check that out as well.

TODAY'S TOP HEADLINES      

Off "great" Oklahoma trip, it's UM's turn to make a splash with Ahmad Moten

Ahmad Moten is set for his Cane official visit this weekend, and it will be make-or-break for UM's chances.

Ga. OL got taste of Miami during visit: "I fell in love with it"

This Ga. OL flew down to visit UM last weekend, has an offer and was wowed by his time on campus.

TE gets offer during visit: UM “high on everyone’s list”

This 2023 TE was among the top prospects visiting UM over the weekend, and he got an offer from Stephen Field.

Canes on trail of another elite RB: "Miami's definitely in my picture"

This 4-star RB has 38 offers including from the new Cane staff, and he's talked with Kevin Smith and plans to visit.

Sagapolu enrolls after UM official visit, will play in spring

Oregon OL transfer Logan Sagapolu is a Cane and will compete to start at guard/center.

Hoops full recap/reaction off game at Virginia Tech

Be sure to check out our full coverage from the hoops game at Virginia Tech last night, including your recap and postgame reaction.

TWEETS OF THE DAY      

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

Hurricane players in the Super Bowl ... Posted by adhcane

The stat comes out every year this time that more Miami Hurricanes have played in the Super Bowl than any other university. Pretty remarkable considering Super Bowls began in 1967 and we didn't start sending scores of players to the NFL until the mid-1980's. Pretty sure we add to that total this year too. Other than possibly LA Rams, i think we are covered.


QUOTE OF THE DAY      

I was definitely excited - Miami is high on everyone’s list.
— Camp Magee, who landed a Cane offer while on campus over the weekend

• Talk about stuff inside Gary Ferman’s War Room

• Watch our videos and subscribe to our You Tube Channel

Listen to our podcasts at Apple Podcasts

Follow us on Twitter @CaneSport

Check us out on Facebook

Be a CaneSport Ambassador. Bring your friends to CaneSport.com with our 30-Day Free Trial. Code: Miami30

Advertise with us. Email CaneSport@yahoo.com

Lastly, Have a great day!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}