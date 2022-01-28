Good Morning CaneSport 1.28.22

WHAT’S UP TODAY
First up this morning? A closer look at the official visitors on campus this weekend and where they stand heading into it. So don't miss that.
We also have other recruiting updates for you today. The first is with 4-star DT John Walker, who was impressed last weekend on campus and weighs in on where things stand now. We also catch up with 2024 LB Nicholas Rodriguez, who is high on the Canes and was on campus last weekend as well.
And in basketball coach Jim Larranaga and players shares his thoughts with the team coming off the exciting finish at Virginia Tech and with Georgia Tech up next.
Also stay tuned this afternoon for our baseball season preview with input from coach Gino DiMare and players - today is the first day of practice.
TODAY'S TOP HEADLINES
ANALYSIS: Major final official visit weekend looms for Canes
We take a closer look at the talent that will be on UM's campus this weekend with signing day Wednesday.
Canes in good spot with 4-star DT who visited last weekend
DT John Walker is a high priority national recruit and he weighs in on where things stand coming off a UM visit.
Area LB felt at home during Elite Prospect Day, UM high on list
This 2024 LB was on hand last weekend, felt the love and updates where things stand.
ANALYSIS: Hoops team eking out close wins, national respect still not there
The basketball team had 5 of its last 6 games decided by 3 points or less and has yet to earn national respect.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Logan Sagapolu ... Posted by Canesfan29
He's a really big get for us. He was in line to be Oregon top interior OL backup and had reps with the starters in Fall Camp. He has 4 years of eligibility left which is absolutely huge! I think he's already like 21 or something. Idk if he will start in 2022 due to Scaife and Rivers but he definitely will in 2023. We essentially just locked up a 3 year starter at Guard for us and he will likely start this upcoming season if we have an injury.
QUOTE OF THE DAY
I talked to Ed Reed, my dad did too - that was my dad’s favorite player when he was at Miami.
— High priority 2023 DT John Walker, talking about his weekend UM visit