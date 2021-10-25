 CaneSport - Good Morning CaneSport 10.25.21
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Good Morning CaneSport 10.25.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY        

Stay tuned today for thoughts from coach Manny Diaz as well as coordinator Rhett Lashlee, who called his best game of the season in the 31-30 win. Plus defensive analyst Bob Shoop will share his thoughts.

And there's also recruiting news. We had updated yesterday with key weekend visitors JUCO DL Jeffrey M'Ba (who was on an official visit), Syracuse TE transfer Landon Morris, as well as OL Tyhler Williams, with all three visiting from out of state. The latter two could wind up as commits in the near future.

This morning? We catch up with LB commit Justin Medlock, who took a whirlwind weekend visit to UM and updates his status. Plus we have the latest with QB commit Jacurri Brown - is he taking other visits? And check out our weekly Tracking the Commits feature.

And be sure to check out CaneSport publisher Gary Ferman answering all your postgame questions as well as the team's Pro Football Focus grades analysis.

And of course we had your full game coverage with columns from Gary Ferman (on Manny Diaz and state of the team) and Jim Martz (on the 2001 team that was honored a halftime) off the win plus what Manny Diaz and players were saying afterward, our game story including analysis and the weekly Grading The Canes, photo and video galleries.

TODAY'S TOP HEADLINES        

QB commit Jacurri Brown: I'm sold on the school as much as the coaches

QB Jacurri Brown clears up rumors that he's set up visits other than to Miami and weighs in on where things stand.

Medlock takes whirlwind trip to Miami: I'm staying true to UM

LB and Cane commitment Justin Medlock was in Miami for under 24 hours, but he says it was well worth it.

M'Ba had "great time" on official visit, more visits coming before decision

Independence (Kan.) Community College DL Jeffrey M'Ba took his official visit to Miami over the weekend and we have your update.

Tracking the commits: Results and statistics

CaneSport reached out to UM's commitments for their most recent results and statistics.

Off visit, Ga. OL says UM now tops list, commit decision could come soon

OL Tyhler Williams landed a Miami offer Oct. 14 and visited for the game yesterday and was on campus this a.m. Read on.

The Fifth Quarter: Post-NC State questions and answers

CaneSport publisher Gary Ferman answers all your Miami Hurricanes questions after the NC State win.

Syracuse TE transfer: UM experience "great," if offered a commit could come

Syracuse TE transfer Landon Morris took an unofficial visit to Miami this weekend and likes what he saw.

By The Numbers 2021: A look at how UM graded out against NC State

We dig into the data to bring you a comprehensive look at snap counts and grades from the game.

OPINION: Diaz shows up to be evaluated and fights on to next week

CaneSport publisher Gary Ferman shares his unique take on where things stand coming off the NC State win.

Manny Diaz and player reaction post-NC State

Don't miss seeing for yourself what Cane coach Manny Diaz and players were talking about after the NC State game.

2001 championship team honored at halftime, reflects on its greatness

CaneSport editor Jim Martz catches up with the 2001 Canes that were honored at halftime of the game.

ANALYSIS: Canes upend No. 18 NC State 31-30 in most complete game of season

Don't miss this comprehensive look at UM's game vs. NC State with the wrap-up and post-game reaction.

Grading the Canes: Breaking down the NC State game

Don't miss CaneSport's position by position grades and analysis coming off UM's game against NC State.

Photo gallery 2021: Miami vs. NC State

Don't miss this photo gallery with the action from the NC State game.

VIDEO: Miami vs. NC State highlights

See the highlights of the game against NC State.

TWEETS OF THE DAY        

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

Lets be real now 31-30 ... Posted by HJCane

A good College Football game that never should have been that close. Manny practically gave them 7 points end of 2nd Q with that stupid time out.

George fumbled punt twice the 2nd time rolling right into the arms of the player who had his helmet ripped off. What's he supposed to do?

Stupid penalties galore.

But we came prepared so credit due.

TVD backed up his words.

WR and Knighton and Mallory came ready to play.

Defense tackled better.

NC State coaches made their share of dumb mistakes as well which helped.

QUOTE OF THE DAY        

We love Coach Diaz. I think he’s a great coach. We all think he’s a great coach on the team. We’re going to keep fighting for him, keep fighting for each other and we’re not going anywhere. We’re going to keep proving everyone wrong, he’s going to keep proving everyone wrong and it’s not over yet.
— Tyler Van Dyke, on the team's support of embattled coach Manny Diaz

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Lastly, Have a great day!

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