Good Morning CaneSport 10.26.21

WHAT’S UP TODAY
Stay tuned later today for feedback from players as they come off the NC State win and are gearing up for Pittsburgh on the road. Plus basketball media day will be held this afternoon so we will have plenty of news and notes from that.
Also of course be sure to check back in on the website for CaneSport Live tonight with Gary Ferman and fans talking about the team - that starts at 8 p.m.
Yesterday we had updates with Manny Diaz, Rhett Lashlee and Bob Shoop, plus the news that Bubba Bolden is out for the year, so be sure to check those out. And we had a CaneSport Right Now segment discussing Bolden's injury and other topics.
This morning? First up we have a closer look at the upcoming challenge at Pittsburgh, with UM entering the game as a big underdog. What kind of challenge do the Panthers pose? Be sure to check that out. Plus we have an update on a new name emerging on the Canes' recruiting radar, Ahmad Moten (whose brother is former Cane Anthony Moten). So read that too. And we have our weekly Canes in the NFL feature too.
TODAY'S TOP HEADLINES
ANALYSIS: Closer look at Pitt, which is 6-1 and coming off win vs. Clemson
We take a closer look at UM's next challenge at Pittsburgh.
Area DT with personal Cane connection thinks offer could be coming
DT Ahmad Moten has started to hear from Jess Simpson and updates where things stand.
Canes in the NFL: Week 7 highlights
CaneSport is tracking the progress week-by-week of the top Hurricanes in the NFL. Here are this week's pro Canes.
CaneSport Right Now: Discussing Bubba Bolden's injury and more
Gary Ferman and Matt Shodell discuss Bubba Bolden's injury and tackle other issues.
Lashlee on Mon.: Even if Garcia returns from injury, Van Dyke is our guy
Rhett Lashlee said Mon. that Garcia will be a backup when he returns with Van Dyke proving he's the top guy.
UM analyst Bob Shoop: Totally different challenge this weekend than last
UM analyst Bob Shoop shares his thoughts on the direction of the Canes' defense.
Bolden out for year, having shoulder surgery; Dunson moves to safety
Bubba Bolden has struggled in recent weeks after a shoulder injury and now is having surgery.
Monday with Manny
Don't miss what coach Manny Diaz is saying today coming off the win over NC State and with Pitt up next.
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb3ZlIG1lIG9yIGhhdGUgbWUuLiBJIGdhdmUgbXkgYWxsIHRvIHRo
aXMgcHJvZ3JhbSBhbmQgY2Fu4oCZdCBubyBvbmUgdGVsbCBtZSBkaWZmZXJl
bnQuIFdhc27igJl0IHRoZSB3YXkgSSB3YW50ZWQgdGhpcyB0byBlbmQgYnV0
IGl0IGlzIHdoYXQgaXMuIEdvZCBnb3QgbWUhIEx1dvCfkq8gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzEwdG9lc2Rvd24/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMxMHRvZXNkb3duPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEJVQkJBIEJPTERFTiAoQEJ1YmJCb2xkZW4pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnViYkJvbGRlbi9zdGF0dXMvMTQ1MjY5
NDY2NjI2MTAyNDc2OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI1
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHByb21pc2UgeeKAmWFsbCBnb25uYSBmZWVsIGl08J+SrzwvcD4m
bWRhc2g7IEthaGxpbCBCcmFudGxlecK54oG4IChAXzE4Zmxhdm9yeikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fMThmbGF2b3J6L3N0YXR1cy8x
NDUyNzU4NDA4MjMxMjgwNjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9i
ZXIgMjUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQ0FBIGNoYW1waW9uIGZvciB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9NaWFtaUh1cnJpY2FuZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QE1pYW1pSHVycmljYW5lczwvYT4g4p6h77iPIEZpcnN0IFUuUy4gd29t
YW4gdG8gbWVkYWwgYXQgYm90aCB0aGUgU3VtbWVyIGFuZCBXaW50ZXIgT2x5
bXBpYyBHYW1lczxicj48YnI+M3ggT2x5bXBpYyBtZWRhbGlzdCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xhdXJ5bkN3aWxsaWFtcz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGF1cnluQ1dpbGxpYW1zPC9hPiBkaWQgaXQgYWxs
LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NYWRlSGVy
ZU1vbmRheT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01h
ZGVIZXJlTW9uZGF5PC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9PbHltcGlhbnNNYWRlSGVyZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I09seW1waWFuc01hZGVIZXJlPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYXNiVmdkMEFvciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L2FzYlZnZDBBb3I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGVhbSBVU0EgKEBUZWFtVVNB
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RlYW1VU0Evc3RhdHVz
LzE0NTI3NTA5NDE2OTg5NDA5MzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0
b2JlciAyNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+MiAgIDQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3RROXhCRkxUeTEi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS90UTl4QkZMVHkxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEth
bXJlbiBLaW5jaGVuc8Ky4oG0IChAS0tpbmNoZW5zNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LS2luY2hlbnM1L3N0YXR1cy8xNDUyNjcwODUy
NDAzNzY1MjQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjUsIDIw
MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gcm9tIEhhcmQgUm9jayB3aXRoIExvdmUuLi48YnI+PGJyPvCfmYzw
n5mM8J+ZjPCfmYzwn5mM8J+ZjPCfmYzwn5mM8J+ZjPCfmYzwn5mM8J+ZjPCf
mYw8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbmVzRm9vdGJhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbmVzRm9vdGJhbGw8L2E+IGdldCB0
aGUgVyBvdmVyICMxOCBOQ1NVIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aSXFL
RUlDZ3BIIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWklxS0VJQ2dwSDwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBEYWxsYXMgSi4gQmVubmV0dCAo6q6l6q6D6q6fKSAoQHRoZWRiX19v
ZmZpY2lhbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVkYl9f
b2ZmaWNpYWwvc3RhdHVzLzE0NTIzNzE1NTMzNjMwNTA1MDc/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIFJFQUxMWSBFTkpPWUVEIE1ZU0VMRiBBVCBUSEUgR0FNRSBMQVNU
IE5JR0hUIEJVVCBJVCBXQVMgRVZFTiBCRVRURVIgSSBHT1QgVE8gU0VFIE1Z
ICBCQUJZIEFGVEVSIFRIRSBHQU1FKFlFUyBJIFNBSUQgQkFCWfCfkoHwn4+9
4oCN4pmA77iPKfCfp6Hwn5Ka8J+nofCfkprwn6eh8J+SmiMxNiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VubGVhc2hfMDI/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFVubGVhc2hfMDI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9aTlNPWHZoWXdLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWk5TT1h2aFl3SzwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBUeXJob25kYSBLZW1wIChAS2VtcFR5cmhvbmRhKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tlbXBUeXJob25kYS9zdGF0dXMv
MTQ1MjMyMTc3Nzk4MDQxMTkwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv
YmVyIDI0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgeW91dGggbW92ZW1lbnQgaXMgcmVhbCEgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL05saG5MUzk5Z2MiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ObGhuTFM5
OWdjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENhbmVzIChAVU1raWNrYXNzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNa2lja2Fzcy9zdGF0dXMvMTQ1MjM4
NjQyNjczODM4NDkwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI0
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+OO+4j+KDozXvuI/ig6MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL05hdGlvbmFsVGlnaHRFbmRzRGF5P3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTmF0aW9uYWxUaWdodEVuZHNEYXk8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRfTmpva3U4
MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGF2aWRfTmpva3U4MDwvYT4gfCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQnJvd25zP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQnJvd25zPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vd0V2UWZsTzJNeiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dFdlFmbE8yTXo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2xldmVsYW5kIEJyb3du
cyAoQEJyb3ducykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ccm93
bnMvc3RhdHVzLzE0NTIzNTQyMjAwOTU2ODA1MjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+T2N0b2JlciAyNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QdXQgdXMgaW4gYSBjb3JuZXIgYW5kIHlvdSYjMzk7bGwgc2VlIGhv
dyB3ZSBmaWdodCBiYWNrLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQjlCekpV
Q0xPSyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0I5QnpKVUNMT0s8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgQ2FuZXMgRm9vdGJhbGwgKEBDYW5lc0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbmVzRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0NTI2
MzE2NjY2NDQ2MzU2NTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAy
NSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i
bHRyIj7igJx0c2FlQiBlaFQgZXNhZWxlUuKAnSEh8J+YkPCfmIggPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3FSTTZGTkhJakQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9x
Uk02Rk5ISWpEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IOG0v8K54bSuIChAR29kQ2hpbGRN
M18pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29kQ2hpbGRNM18v
c3RhdHVzLzE0NTI0MzIwMzE3Mjg3MzQyMTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+T2N0b2JlciAyNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QcmltZSBUaW1lIOKAmFN0YWNoZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL0tHVDY4VkgxRWwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9LR1Q2OFZIMUVsPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEFuZHkgQm9ycmVnYWxlc+KAmSBNb3VzdGFjaGUgKEBB
bmR5c19Nb3VzdGFjaGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QW5keXNfTW91c3RhY2hlL3N0YXR1cy8xNDUyMzA3NjM4MTIxOTEwMjgwP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Let’s be honest, every *CANES* fan on this board ... Posted by JustBlaze745
Every Canes fan on the board prays that we win out whether you hate Manny or not. I’ll be the first to admit I hope we find a way to win the coastal and win the ACC. Miami hasn’t been good in my entire life time of watching them and I’m sick of losing.
QUOTE OF THE DAY
They probably have the top quarterback in college football right now [Kenny Pickett]. He’s been there for five years. We have a tough one this weekend. They’re all tough. What I’m proud of is we don’t flinch, we fight.
— Manny Diaz