 CaneSport - Good Morning CaneSport 10.26.21
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Good Morning CaneSport 10.26.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY

Stay tuned later today for feedback from players as they come off the NC State win and are gearing up for Pittsburgh on the road. Plus basketball media day will be held this afternoon so we will have plenty of news and notes from that.

Also of course be sure to check back in on the website for CaneSport Live tonight with Gary Ferman and fans talking about the team - that starts at 8 p.m.

Yesterday we had updates with Manny Diaz, Rhett Lashlee and Bob Shoop, plus the news that Bubba Bolden is out for the year, so be sure to check those out. And we had a CaneSport Right Now segment discussing Bolden's injury and other topics.

This morning? First up we have a closer look at the upcoming challenge at Pittsburgh, with UM entering the game as a big underdog. What kind of challenge do the Panthers pose? Be sure to check that out. Plus we have an update on a new name emerging on the Canes' recruiting radar, Ahmad Moten (whose brother is former Cane Anthony Moten). So read that too. And we have our weekly Canes in the NFL feature too.

TODAY'S TOP HEADLINES  

ANALYSIS: Closer look at Pitt, which is 6-1 and coming off win vs. Clemson

We take a closer look at UM's next challenge at Pittsburgh.

Area DT with personal Cane connection thinks offer could be coming

DT Ahmad Moten has started to hear from Jess Simpson and updates where things stand.

Canes in the NFL: Week 7 highlights

CaneSport is tracking the progress week-by-week of the top Hurricanes in the NFL. Here are this week's pro Canes.

CaneSport Right Now: Discussing Bubba Bolden's injury and more

Gary Ferman and Matt Shodell discuss Bubba Bolden's injury and tackle other issues.

Lashlee on Mon.: Even if Garcia returns from injury, Van Dyke is our guy

Rhett Lashlee said Mon. that Garcia will be a backup when he returns with Van Dyke proving he's the top guy.

UM analyst Bob Shoop: Totally different challenge this weekend than last

UM analyst Bob Shoop shares his thoughts on the direction of the Canes' defense.

Bolden out for year, having shoulder surgery; Dunson moves to safety

Bubba Bolden has struggled in recent weeks after a shoulder injury and now is having surgery.

Monday with Manny

Don't miss what coach Manny Diaz is saying today coming off the win over NC State and with Pitt up next.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

Let’s be honest, every *CANES* fan on this board ... Posted by JustBlaze745

Every Canes fan on the board prays that we win out whether you hate Manny or not. I’ll be the first to admit I hope we find a way to win the coastal and win the ACC. Miami hasn’t been good in my entire life time of watching them and I’m sick of losing.

QUOTE OF THE DAY  

They probably have the top quarterback in college football right now [Kenny Pickett]. He’s been there for five years. We have a tough one this weekend. They’re all tough. What I’m proud of is we don’t flinch, we fight.
— Manny Diaz

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Lastly, Have a great day!

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