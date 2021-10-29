Good Morning CaneSport 10.29.21

WHAT’S UP TODAY
We have a lot of Miami Hurricanes coverage for you this morning.
First up is Live From The Crib, with an update from the Miami Central vs. Northwestern game including an interview and update with top priority LB Wesley Bissainthe.
Then we also have our analysis of all the first and second year talent that's being relied upon now ... whether due to injury or older players not performing/younger guys stepping up. So be sure to check that out. Also be sure to watch our Countdown To Kickoff Show with Gary Ferman and Chris Peak of PantherLair.com breaking down the game. Plus we have our 5 Burning Questions heading into the game with analysis as well as 5 key questions we posed to the Pitt site about the game ... and WILL Keontra Smith shares his thoughts.
In recruiting news we catch up with WR Isaiah Horton, a Cane commit who updates his status. And we have a CaneSport TV interview with Charlie Moore, who will be the floor leader at point guard for the basketball team.
And from yesterday afternoon don't miss tuning into U Bet CaneSport with Lee Sterling handicapping the UM-Pitt game and other top college contests this weekend.
TODAY'S TOP HEADLINES
Live From The Crib: Bissainthe says coach plays big role in decision
CaneSport goes Live from The Crib to provide updates on top prospects at the Central vs. Northwestern game.
ANALYSIS: It's out with the old, in with the new at every level for Canes
At every level of offense and defense it's 1st/2nd year guys that have emerged on the depth chart for different reasons.
5 Burning Questions Heading Into Pittsburgh Game
We tackle 5 burning questions heading into Saturday's game.
Horton to visit for Cane game, updates commitment status
Will WR commit Isaiah Horton take visits? He updates where things stand with him.
Countdown to Kickoff Show: Miami at Pittsburgh
Chris Peak of PantherLair.com joins CaneSport Publisher Gary Ferman and they discuss the Miami-Pittsburgh game.
Inside Enemy Lines: 5 questions answered from a Pitt perspective
Jim Hammett of PantherLair.com answers five of CaneSport's key questions from a Pitt perspective entering the game.
U Bet CaneSport with Lee Sterling: Handicapping Miami vs. Pittsburgh
Renowned local handicapper Lee Sterling breaks down the Miami-Pitt game and other top college contests this weekend.
CaneSport TV: Up close with Charlie Moore
UM is relying on transfer Charlie Moore to be a leader on the floor at point guard, and he shares his thoughts.
Keontra Smith: We have to make Pickett uncomfortable
Keontra Smith and the Cane D have a huge challenge Saturday, and he shares his take.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Could the Pitt Game be Mannys 1984 Nebraska Game ... Posted by silver97
Signature win for him. A Wild game and Manny calls the right defense on the final play like Tom Olividatti did. Carried off the field after victory on the shoulders of James Williams and TVD like Howard was. Greeted by Blake James with an Extension Deal. Manny declares The New Miami has arrived.
QUOTE OF THE DAY
I don’t plan to take visits. Yes I’m hearing the negativity around Miami, but that doesn’t bother me, I know the truth. People just see the score, but that’s not always reality. So it doesn’t affect me, faze me.
— WR commit Isaiah Horton