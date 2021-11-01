Good Morning CaneSport 11.1.21

WHAT’S UP TODAY
Stay tuned later today for more from Manny Diaz upon further review of the Pittsburgh game film. And we'll also have thoughts from Rhett Lashlee and Jess Simpson this afternoon as well, so be sure to check back for that.
This morning? First up is an interesting perspective on QB Tyler Van Dyke's emergence as a heck of a playmaker for the Canes - we talk with Drew Gamere, who coached Van Dyke all four years in high school.
And in recruiting we have a lot of news this morning, starting with Shemar Stewart, the high priority area 4-star DL. He has a decision date in mind, a final 4 and has an updated visit schedule including UM. Plus there is a very interesting development this morning with the recruitment of star area DL Dante Anderson and Daniel Lyons. The situation here has changed dramatically in the last couple of weeks, so check that out. And we also catch up with OL Tyhler Williams, who landed a Cane offer last month and visited for the most recent home game ... there's also a development there to read about.
Plus we catch up with Cane hoops standout Jordan Miller. So don't miss that.
Yesterday? Check out our breakdown of where UM fits in the Coastal title picture and what has to happen for the Canes to win the right to go to Charlotte. Plus we have our Pro Football Focus grades analysis and Gary Ferman answering all your postgame questions.
And of course if you haven't already check out our full postgame wrapup including columns and insight from CaneSport publisher Gary Ferman and editor Jim Martz, as well as our full game recap with reaction, videos of what players and Diaz had to say after the win as well as a Grading the Canes, photo gallery and video highlights item.
TODAY'S TOP HEADLINES
Inside Tyler Van Dyke's success story: Former coach shares his perspective
One person that's not surprised by Tyler Van Dyke's success: The guy that coached him 4 years in high school, Drew Gamere. Don't miss his thoughts on Van Dyke's emergence.
Shemar Stewart down to 4, announcement date set
Shemar Stewart's recruitment has come more into focus, and we have the latest.
With team thriving, Dante Anderson & Daniel Lyons back in mix for UM
We catch up with Dante Anderson and what he has to say may surprise you.
OL target happy UM coaches not on hot seat as much now, unsure status
This OL who got an offer this month and visited for the last home game updates where things stand.
CaneSport TV: Up close with Jordan Miller
Transfer Jordan Miller should provide some scoring punch and physicality for the hoops team and shares his insight.
By The Numbers 2021: A look at how UM graded out against Pittsburgh
We dig into the data to bring you a comprehensive look at snap counts and grades from the game.
The Fifth Quarter: Post-Pittsburgh questions and answers
CaneSport publisher Gary Ferman answers all your Miami Hurricanes questions after the win at Pittsburgh.
Canes have path forward to reach ACC title game, but a lot has to go right
With the win at Pitt the Canes are still in the ACC Coastal hunt. We break down the scenarios for UM to reach Charlotte.
OPINION: Script writer couldn't have come up with something as wild as this
CaneSport publisher Gary Ferman shares his unique take on where things stand coming off the big win at Pitt.
OPINION: Van Dyke shows poise, confidence, leadership in bigtime win
CaneSport editor Jim Martz shares his perspective on UM standout QB Tyler Van Dyke after his huge performance at Pitt.
Manny Diaz and player reaction post-Pittsburgh
Don't miss seeing for yourself what Cane coach Manny Diaz and players were talking about after the Pittsburgh game.
ANALYSIS: Ball rolls UM's way, Canes roll to 38-34 upset at No. 17 Pitt
Don't miss this comprehensive look at UM's game at Pittsburgh with the wrap-up and post-game reaction.
Grading the Canes: Breaking down the Pittsburgh game
Don't miss CaneSport's position by position grades and analysis coming off UM's game against Pitt.
Photo gallery 2021: Miami at Pittsburgh
Don't miss this photo gallery with the action from the Pittsburgh game.
VIDEO: Miami vs. Pittsburgh highlights
See the highlights of the game against Pittsburgh.
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
I was always a Manny supporter... Posted by St. Pete Cane
But it was obvious after the first 4-5 games this year he doesn't have it. Two awesome wins past two weeks...but unless he wins out I wouldn't keep him. If he does win out...that's gonna be a big decision if Mario is available.
QUOTE OF THE DAY
Having coached him for four years, worked with him and seeing the character he has and football player he is, what he’s doing is not a surprise.
— Drew Gamere, who coached Tyler Van Dyke all 4 years of high school