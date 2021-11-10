Good Morning CaneSport 11.10.21

WHAT’S UP TODAY
First up: If you missed CaneSport Live last night, you can tune in to the podcast so be sure to listen in.
And tonight at 8 p.m. be sure to tune back in to the site for The Lamar Thomas Show.
Plus stay tuned this afternoon for more feedback from Cane players as they prepare for the FSU game.
This morning? We have Mike Harley's weekly blog looking back at last weekend's game and looking ahead to the big rivalry game at FSU. So check that out. And there's also interesting recruiting news with Ga. DT Quentel Jones. Plus we have our in-depth preview of what UM faces at Florida State and an update with safety Avantae Williams and his candid thoughts on FSU.
And from yesterday see what QB Tyler Van Dyke and OL coach Garin Justice were talking about heading into the FSU game. And last night check out our coverage of the hoops season opener.
TODAY'S TOP HEADLINES
Mike Harley blog: We have confidence heading into FSU game
WR Mike Harley goes deep in his weekly CaneSport blog, talking about the most recent game and more.
Ga. DT shakes things up, Canes now top list
There's an interesting development with a Ga. DT prospect who now has the Canes in front. Read on.
Avantae Williams: We don't like FSU, are going to beat FSU
Safety Avantae Williams doesn't mince words heading into the Canes' game at FSU.
ANALYSIS: FSU improved from a year ago but still has major issues
We take a closer look at UM's next opponent, a rivalry game at FSU. What kind of challenge will Miami face in this one?
CaneSport Live Podcast
CaneSport Live was broadcast Tuesday with publisher Gary Ferman and fans. If you missed it, listen to the podcast.
Not all smooth in opener, but Canes hoops never trail in win over Canisius
UM opened its season with a win over Canisius and we have your game recap and postgame reaction. Read on.
Garin Justice: FSU edge rushers probably best we've seen since Alabama
OL coach Garin Justice knows his group has a big challenge with a sack-happy FSU team on Saturday.
Van Dyke: We'll be facing one of the best D lines we've seen to this point
Don't miss QB Tyler Van Dyke's thoughts with FSU week here.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Mediocre? ... Posted by tstone
I'm always mystified some when folks call teams in the middle of any conference mediocre. Couldn't it just be the league is balanced and though they may not have any great teams they have a number of good teams. I think that's true for the ACC this year. I do believe we have a number of very good QBs that are tough to defend, which causes a lot of close games.
QUOTE OF THE DAY
I didn’t know it was a one-handed grab until I saw the highlight after the game. I was like `Wow, that’s crazy.’
— WR Mike Harley, on his TD last weekend, in his weekly CaneSport blog