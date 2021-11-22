Good Morning CaneSport 11.22.21

WHAT’S UP TODAY
Stay tuned today for more from Manny Diaz upon further review of the Virginia Tech game film. And we'll also have thoughts from Rhett Lashlee and defensive analyst Bob Shoop this afternoon as well.
This morning? First up we have an update with key DL target Shemar Stewart, who was at Saturday's game and met with Ed Reed. Where do things stand there? And we also have a very interesting update on Dante Anderson and Daniel Lyons and big picture where things might go with them and the Canes. So don't miss that.
Plus yesterday we had our Pro Football Focus grades analysis and Gary Ferman answering all your postgame questions as well as our recap and reaction off the hoops team's 86-59 rout of FAMU. And of course if you haven't already, check out our full postgame wrapup including columns and insight from CaneSport publisher Gary Ferman and editor Jim Martz, as well as our full game recap with reaction, what players and Diaz had to say after the game as well as a Grading the Canes, photo gallery and video highlights item.
TODAY'S TOP HEADLINES
Ed Reed gives Shemar Stewart a message at UM-Virginia Tech game
DL Shemar Stewart is a huge priority for the Canes, and we catch up with him for the latest as he visited for the game.
Uncertainty with Diaz affecting what happens with pair of top local DL
Two top local DL are shaping up as a UM-FSU battle, but Cane program uncertainty needs to be cleared up.
By The Numbers 2021: A look at how UM graded out against Virginia Tech
We dig into the data to bring you a comprehensive look at snap counts and grades from the game.
The Fifth Quarter: Post-Virginia Tech questions and answers
CaneSport publisher Gary Ferman answers all your Miami Hurricanes questions after the Virginia Tech game.
Hoops has little trouble in 86-59 rout of Florida A&M on Sunday
The Miami Hurricanes made short work of Florida A&M at the Watsco Center on Sunday evening, leading from start to finish and winning, 86-59.
Manny Diaz and player reaction post-Virginia Tech
Don't miss seeing for yourself what Cane coach Manny Diaz and players were talking about after the Virginia Tech game.
OPINION: The hope that rose from a rain-drenched home finale
CaneSport publisher Gary Ferman shares his unique take on where things stand coming off the game against Virginia Tech.
OPINION: Van Dyke 1st QB since Kosar with 3 straight 325-yard passing games
CaneSport editor Jim Martz shares his perspective coming off the Virginia Tech game with a closer look at Tyler Van Dyke
ANALYSIS: UM starts fast, holds off Va. Tech surge, holds on to win, 38-26
Don't miss this comprehensive look at UM's game vs. Virginia Tech with the wrap-up and post-game reaction.
Grading the Canes: Breaking down the Virginia Tech game
Don't miss CaneSport's position by position grades and analysis coming off UM's game against Virginia Tech.
Photo gallery 2021: Miami vs. Virginia Tech
Don't miss this photo gallery with the action from the Virginia Tech game.
VIDEO: Miami vs. Virginia Tech highlights
See the highlights of the game against Virginia Tech.
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5yZWFsIGphY2tib3kuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9iZTJH
MEdWeTlFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYmUyRzBHVnk5RTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBLaGFtYXVyaSBSb2dlcnMgKEBLaGFtYXVyaTFrKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0toYW1hdXJpMWsvc3RhdHVzLzE0NjI1NzM5
NTEzNzMxNjQ1NDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjIs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WYW4gRHlrZSDinqHvuI8gU21pdGggaW4gc3RyaWRlIPCfmYzwn5mM
8J+ZjDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNGb290YmFs
bD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNGb290YmFsbDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQ0NGb290YmFsbD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQUNDRm9vdGJhbGw8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL011c3RTZWVBQ0M/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNNdXN0U2VlQUNDPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWFZEbEpISnhzQiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L1hWRGxKSEp4c0I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQUNDIERpZ2l0YWwgTmV0d29y
ayAoQHRoZUFDQ0ROKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Ro
ZUFDQ0ROL3N0YXR1cy8xNDYyMjcyMzA2NDgzMzY3OTM2P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGF0JiMzOTtzIHdoeSB0aGV5IGNhbGwgaGltIFR5bGVyIFZhbiBE
aW1lcyDwn46vIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNG
b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNGb290YmFsbDwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2VkVE82VDlWd2MiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9lZFRPNlQ5VndjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFDQyBOZXR3b3Jr
IChAYWNjbmV0d29yaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9h
Y2NuZXR3b3JrL3N0YXR1cy8xNDYyMjYxNTYxOTA5ODIxNDQwP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBXaW4gV2UgRGFuY2Ug4oC877iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9RR1lTVjF4R24wIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUUdZU1YxeEduMDwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBLYW1yZW4gS2luY2hlbnPCsuKBtCAoQEtLaW5jaGVu
czUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0tpbmNoZW5zNS9z
dGF0dXMvMTQ2MjI4MzM0Nzg3NTU4MTk1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5Ob3ZlbWJlciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbmVzRm9vdGJh
bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbmVzRm9vdGJhbGw8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkZGTmV0d29yaz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkZGTmV0d29yazwvYT4gVGhhbmsgeW91IGZvciB0
YWtpbmcgdGhlIHRpbWUgdG8gaG9ub3IgbWUgbGFzdCBuaWdodCEhIFdlIGhh
ZCBhIGdyZWF0IHRpbWUgYW5kIEkgd2FzIHNvIGhhcHB5IHRvIHNlZSB0aGUg
U2VuaW9ycyBnbyBvdXQgdGhlIHJpZ2h0IHdheSBmb3IgdGhlaXIgbGFzdCBo
b21lIGdhbWUuIPCfmYzwn5mM8J+ZjDwvcD4mbWRhc2g7IERhbiBNb3JnYW4g
KEBEYW5Nb3JnYW5KcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9E
YW5Nb3JnYW5Kci9zdGF0dXMvMTQ2MjQyNDM2MzE4NjAyNDQ0OD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby93OWRRb0NvSlNR
Ij5odHRwczovL3QuY28vdzlkUW9Db0pTUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNo
YWVsIEhhcmxleSBKci4gKEBNaWtlSGFybGV5anIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlrZUhhcmxleWpyL3N0YXR1cy8xNDYyNDIwMzU5
MDUxODk0Nzg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIxLCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub2xkIG1hbWEgSSB3YXMgZ29pbmcgdHVya2V5IGh1bnRpbmcgZm9y
IFRoYW5rc2dpdmluZy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0pJS2VaM2JW
SGYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KSUtlWjNiVkhmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFJ5YW4gUmFnb25lIChAVGhlUnlhblJhZ29uZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVSeWFuUmFnb25lL3N0YXR1cy8xNDYyNTU2NjMz
MzE4NDQ5MTUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIxLCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TL08gdG8gdGhlIHJlYWwgb25lcyB3aG8gaGVsZCBpdCBkb3duIGxh
c3QgbmlnaHQgYXQgSGFyZCBSb2NrIGFuZCB3ZWF0aGVyZWQgdGhlIHN0b3Jt
IHdpdGggdXMgdG8gc2VuZCBvdXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9DYW5lc0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYW5l
c0Zvb3RiYWxsPC9hPiBzZW5pb3JzIG91dCByaWdodCEgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL0Y1dG5ZSmU5MmQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GNXRuWUpl
OTJkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pYW1pIEh1cnJpY2FuZXMgKEBNaWFtaUh1
cnJpY2FuZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlhbWlI
dXJyaWNhbmVzL3N0YXR1cy8xNDYyNDkxNzM3MjU2MDQyNTAxP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMyBzYWNrcyBmb3IgdGhlIHNlYXNvbnMsIG1vcmUgdG8gY29tZSEg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2J1bGx5YmFs
bGZhbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2J1bGx5
YmFsbGZhbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3M1RGFIQjFmSnUi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9zNURhSEIxZkp1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJ1
ZWJlbiDigJxIdXJyaWNhbmXigJ0gQmFpbiBKci4gKEBCYTFubm5uKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JhMW5ubm4vc3RhdHVzLzE0NjI0
Mjg4NjM4OTY2OTA2OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg
MjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5USEFOSyBZT1UgTUlBTUkg4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9lc1VGQXVMWjZIIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZXNVRkF1TFo2SDwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBMb3UgSGVkbGV5IChATG91SGVkbGV5eSkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Mb3VIZWRsZXl5L3N0YXR1cy8xNDYy
NDY5MzA0NzUwOTA3Mzk5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy
IDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JldmVyIEEgQ2FuZXMgYmFieSAhIPCfpJ7wn4++8J+ZjPCfj74g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZhclVvZlhrakkiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9GYXJVb2ZYa2pJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENhbXJvbiBIYXJyaXPw
n4e68J+HuCAoQHBvbG9fbWFuX2NhbSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9wb2xvX21hbl9jYW0vc3RhdHVzLzE0NjI1MTg4ODU3NjExMzQ1
OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjEsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
We are trying to have it both ways! We killed Manny for not playing young players. Then He played them...and now you see why they weren't playing... Posted by cdwright40
Now you want to blame Manny again! The problem is we are very young on defense and had to play kids before they were ready to play. This is great experience for them....but stop expecting to coach this team from your Barcalounger and then when your suggestions don't work call for a coaching change. The fact is this shit is not easy and no matter who you bring in to coach this team it will be the same problems.
QUOTE OF THE DAY
I went up to him in the coach’s area, he looked at me and was like `Damn, we need you here.'
— Shemar Stewart, on what Ed Reed said to him Saturday