Good Morning CaneSport 11.26.21

WHAT’S UP TODAY
We hope everyone had a great Thanksgiving!
We're getting back into game mode here, so this morning we have your weekly Mike Harley blog looking ahead to possibly breaking a major record this weekend and more. So be sure to check that out. Plus we have a very interesting update with DL Jeffrey M'Ba and where the Canes stand amid all the uncertainty with the program. And we have our 5 Burning Questions feature looking at 5 key questions entering Saturday's game.
TODAY'S TOP HEADLINES
Mike Harley blog: I appreciate the motivation Reggie Wayne gave me
WR Mike Harley goes deep in his weekly CaneSport blog, talking about the most recent game and more.
5 Burning Questions Heading Into the Duke Game
We tackle 5 burning questions heading into Saturday's game.
With UM among finalists, M’Ba seeking clarity with Canes' situation
JUCO DL Jeffrey M’Ba took his official UM visit already and also has Mario Cristobal chasing him. Where does he stand?
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Can we agree ... Posted by Mizcane
To not act like beating Duke Saturday is any indication of anything please. I just want to say it before we win 52-10. They are god awful and Manny is going to do everything in his power to try and light up the score board for his own optics.
QUOTE OF THE DAY
My message to Reggie Wayne if I break the record? I looked up to you, Stacy Coley and Santana Moss. You guys came in and put the program on your back. You all are true playmakers, and I appreciate everything you did for this University. But … Lord willing my time is now and I have to break the record and you have to become second.
— Mike Harley in his weekly CaneSport blog as he looks to break Wayne's all time career receptions mark