Good Morning CaneSport 11.3.21

WHAT’S UP TODAY

TODAY'S TOP HEADLINES

TWEETS OF THE DAY

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GcmVzaG1hbiBzYWZldHkgS2FtcmVuIEtpbmNoZW5zIHN0aWxsIGhh c27igJl0IG1pc3NlZCBhIHRhY2tsZSBhbGwgc2Vhc29uLjxicj48YnI+VGhh dOKAmXMgaXQuICBUaGF04oCZcyB0aGUgdHdlZXQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby8yMmphdzNHN0YwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMjJqYXczRzdG MDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHTyDigJhDQU5FUyEgKEA4M184N184OV85MV8w MSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS84M184N184OV85MV8w MS9zdGF0dXMvMTQ1NTY3OTcyNzkzOTY5ODY5MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHNlZSB5b3UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C cmV2aW5qb3JkYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJyZXZpbmpvcmRh bjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1VIZkZXN251NEgiPmh0dHBz Oi8vdC5jby9VSGZGVzdudTRIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJoZXR0IExhc2hs ZWUgKEByaGV0dGxhc2hsZWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vcmhldHRsYXNobGVlL3N0YXR1cy8xNDU1Mzc2MzU0ODIwNzI2Nzg4P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXJrSGVyemxp Y2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hcmtIZXJ6bGljaDwvYT4gYmVs aWV2ZXMgdGhhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbmVz Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbmVzRm9vdGJhbGw8 L2E+IGhhcyBnb3R0ZW4gdGhlaXIgc3dhZ2dlciBiYWNrIHdpdGggVHlsZXIg VmFuIER5a2Ug8J+ZjCA8YnI+PGJyPiZxdW90O0hlIGluc3RpbGxlZCBjb25m aWRlbmNlIGluIHRoYXQgdGVhbS4mcXVvdDsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzNGbTRFU1FGb0siPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zRm00RVNRRm9LPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEFDQyBOZXR3b3JrIChAYWNjbmV0d29yaykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hY2NuZXR3b3JrL3N0YXR1cy8xNDU1 MzM2NDEzMjk4MzY4NTE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy IDIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RfVmFuRHlrZTg/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERfVmFuRHlrZTg8L2E+IPCflKUgbGV0 4oCZcyByaWRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9DU1hwVW1vVDRDIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vQ1NYcFVtb1Q0QzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLaGFt YXVyaSBSb2dlcnMgKEBLaGFtYXVyaTFrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0toYW1hdXJpMWsvc3RhdHVzLzE0NTU2MjE2NzgxMDk2OTE5 MTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMiwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5YYXZpZXIg4oCcWC1NQU7igJ0gUmVzdHJlcG8gPGJyPuKAnE15IG1p bmRzZXQgd2hlbiBpbSBvbiB0aGUgZmllbGQgaXMgdGhhdCBJIGZlZWwgdGhh dCBpdOKAmXMgZGlzcmVzcGVjdGZ1bCB0aGF0IHNvbWVvbmUgaXMgc3RhbmRp bmcgaW4gZnJvbnQgb2YgbWUu4oCdIC0gWC1NQU4g8J+Sr/CfmIggPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBSSFJqU21vTlgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8w UkhSalNtb05YPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBpY2FzbyAoQExpZmVDYW5lczQp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlmZUNhbmVzNC9zdGF0 dXMvMTQ1NTMwOTczMjM0MDcxMTQyNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5O b3ZlbWJlciAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Hear me out...... Posted by Brackard Keep Diaz, he is good at all the political stuff. Great recruiter. Hire a serious top of the food chain DC. Tell Manny, it's his Team, just not his Defense. Keep Lashlee and let him develop TVD and Garcia if he doesn't bolt. Rather then start over and waste that money spend it on top notch Dc ??? Thoughts???

QUOTE OF THE DAY