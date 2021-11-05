 CaneSport - Good Morning CaneSport 11.5.21
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Good Morning CaneSport 11.5.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY        

The Miami Hurricanes game against Georgia Tech is coming up fast with UM looking to win a third straight game and perhaps shore up Manny Diaz's job security even more. This morning? We break down our five burning questions heading into the game. And we also have two players breaking down their thoughts heading into the game - Deandre Johnson and Amari Carter. There's also our Inside Enemy Lines item with Kelly Quinlan of the Georgia Tech site answering our questions about the game.

Plus we have a recruiting update, catching up with 2023 DL Samuel M'Pemba who will be at Hard Rock Stadium and updates where things stand.

Plus from yesterday afternoon be sure to check out U Bet CaneSport with renowned local handicapper Lee Sterling breaks down the Miami-Georgia Tech game and other top college contests this weekend. And we also had a recruiting update yesterday with 2023 local CB Rayquan Adkins, who added a UM offer (his first) and has his sights set on becoming a Cane.

TODAY'S TOP HEADLINES        

5 Burning Questions Heading Into The Georgia Tech Game

We tackle 5 burning questions heading into Saturday's game.

4-star DL set to visit UM tomorrow, commitment upcoming

2023 DL Samuel M’Pemba will be at Hard Rock Stadium and updates where things stand with the Canes.

Deandre Johnson: We can't be satisfied off 2 big wins

DE Deandre Johnson enjoyed his best game as a Cane on Saturday and shares his thoughts heading into Georgia Tech.

Amari Carter: We were tired of all the missed tackles

STR Amari Carter shares his perspective as the Canes ready for their next challenge against Georgia Tech.

Inside Enemy Lines: 5 questions answered from a Ga. Tech perspective

Kelly Quinlan of JacketsOnline.com answers 5 of CaneSport's key questions from a Ga. Tech perspective entering the game.

CB lands Thursday offer from Van Dyke, sees a Cane commitment in his future

This 2023 CB landed a UM offer today and wants to play at UM - it was his first offer. So does Miami take a commitment?

U Bet CaneSport with Lee Sterling: Handicapping Miami vs. Georgia Tech

Renowned local handicapper Lee Sterling breaks down the Miami-Georgia Tech game and other top college contests this weekend.

TWEETS OF THE DAY        

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

GT is the only possible loss left ... Posted by tarponcane

They have the only QB left on the schedule who can exploit our young secondary. We will outscore everyone else with TVD leading the way.

QUOTE OF THE DAY        

We’re not satisfied at all, guys still want more, the team wants more, coaches want more wins.
— DL Deandre Johnson

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Lastly, Have a great day!

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