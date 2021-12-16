Good Morning CaneSport 12.16.21

WHAT’S UP TODAY
TODAY'S TOP HEADLINES
ANALYSIS: UM has a lot of leftover targets that didn't sign Wednesday
There are a lot of Cane targets that remain available who did not sign Wednesday. We break it down.
Cristobal shares his thoughts on signing class, sees 16-20 taken in end
Mario Cristobal put together this December signing class in 10 days on the job and shares his thoughts today.
CAPSULE LOOK: Miami Hurricanes early signing class
We have your capsule breakdown of the early signees.
Inside look: Kelly had committed Sunday, breaks down Cane decision
After his signing day ceremony, Nyjalik Kelly broke down what went into it.
Nyjalik Kelly, off UM weekend visit, is now officially a Cane
DE Nyjalik Kelly has signed with Miami, a huge addition to the class.
The Inside Story: Jaden Harris was silent commit to Diaz, stuck by Canes
We catch up with Jaden for a closer look at how this came to be today, and yes, he was a silent Manny Diaz commit.
Canes get signing day addition with Jaden Harris, much-needed CB talent
Mario Cristobal closed the deal, and Manny Diaz started the process with Jaden Harris, who announced for UM on Wednesday.
Khamauri Rogers has signed, ahead of schedule off ACL tear
The Miami Hurricanes stuck by CB commitment Khamauri Rogers after he tore his ACL early this season. And Rogers stuck by Miami when Mario Cristobal was hired Dec. 6.
REACTION: Bissainthe, Roland Smith break it down after LB signs with Canes
CaneSport catches up with Wesley Bissainthe and Miami Central coach Roland Smith after the LB's signing ceremony.
Bissainthe signs: Cristobal "trying to change things around"
Wesley Bissainthe is a big piece of this signing day class at a major position of need.
Markeith Williams on board as a Cane signee
Williams adds a rangy safety to the Cane class.
Chris Graves sticks by Canes, signs
At one point in October, it appeared likely that Chris Graves wouldn't stick in this Cane recruiting class. But he did and has big upside.
Another signee is in: Isaiah Horton gives UM a physical, playmaking WR
Murfreesboro (Tenn.) Oakland High School WR Isaiah Horton is ready to be the next playmaking Miami Hurricanes wide receiver.
1st signee in: Jacurri Brown signed 1st thing this a.m., ready to compete
Quarterback U has its next quarterback.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Isn't it the strangest feeling.... Posted by Bermuda
to actually have a coach in place who you're confident knows what the hell he's doing? It's almost like there isn't much to debate anymore because whether it's a coaching choice, or recruiting decision, then I'm 1000% confident that Mario would have put more research into it than ANYONE else. It's just such a new feeling, and one I think more people should sit back and embrace. At the end of the day, the guy just knows more than us, and also works a hell of a lot harder.
I may not be a fan of Brewster for instance, or maybe wouldn't give that Little family their 15 minutes of fame, but hell if Mario wants to hire the biggest negative recruiter UM has ever had, or give time to an ex player that nobody remembers or gives a $hit about, then so be it!!
I'm just all in on the guy and don't think we've had a more qualified, driven HC in decades. If his OC & DC hires work out then I just don't know what to tell you on what could happen!!
QUOTE OF THE DAY
Speaking to Mario, he said we're trying to change things around, make it a whole new ballgame, recruit talent, play ball.
— Wesley Bissainthe