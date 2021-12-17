Good Morning CaneSport 12.17.21

WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
We have interesting news on a USC DL transfer that could wind up a Miami Hurricane in the near future - he's down to three, including UM. And the Canes have a couple of reasons he lands in Coral Gables so don't miss that story.
And it's decision day for Jaleel Skinner. So is this looking like it could be a huge surprise? We'll let you decide after reading the inside story on what's going on here.
And we also catch up with another big fish that won't sign anywhere until February: DE Shemar Stewart, a must-get guy that would really start off Mario Cristobal's keep-the-talent-home mantra off on the right foot. So where do things stand there now? Check that story out.
And as it pertains to the recent signing day? We began breaking down the offensive early signing day class yesterday, including the remaining needs based on the roster, and today we also take a look at the defensive side. So check out those stories.
And if you missed our comprehensive signing day coverage it's not too late - we have it all wrapped up nicely in this one item.
TODAY'S TOP HEADLINES
Miami pressing hard for USC transfer DL, decision coming soon
This USC DL is being pursued by Mario Cristobal, has UM in his final 3 and there are reasons he could wind up here.
Feb. signee Shemar Stewart focusing in, setting up visits
We have the latest with high priority DE Shemar Stewart and where things stand as he looks toward a Feb. signing.
Jaleel Skinner set to announce today: An inside look at where things stand
Is there a chance Jaleel Skinner could pull a shocker and wind up a Cane? We have an inside look at the latest going on.
GRADING THE EARLY SIGNING DAY CLASS: Offense
There wasn't a lot of early signing day action on offense, and we look at the hits, misses and what remains.
GRADING THE EARLY SIGNING DAY CLASS: Defense
We break down how the class looks based on the early period and what remains to be done.
CaneSport's comprehensive early signing day coverage
All of our stories from the early signing day in a nutshell? They're right here.
Reel Talk Rewind: Rogers shows instincts to make plays on the ball
All of the important ingredients are there for Rogers to be a top-flight cover corner
Reel Talk Rewind: Horton should emerge as big-bodied explosive receiver
You can easily see past what he is now to what he will become in this analysis.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Credit where credit is due ... Posted by greglloyd1214
A lot of people that wanted Manny to stay all were worried about losing the class. Look at UF and Oregon and see how many kids they lost. It ALWAYS happens when theres a coaching change. That did NOT HAPPEN here. He kept this class INTACT. Ibieta was not being heavily recruited by Mario. He was a pass. The other OL was a loss but honestly, he was a 2 star 4 months ago and was more of a long term project. Yes its a position of need but he was the lowest rated player in this class.
Mario kept all the highly recruited guys and got Kelly, who was NOT coming here. That is HUGE !!
Also, he is not done. If he lands Moss and/or Shemar, this will be a GRAND SLAM get. Even if we end up with ONE of those two, its a phenomenal addition. Theres guys out there like the Oregon commit, Moten and also the commit from Oregon and I do think they'll be more in the portal.
Not going to be a homer and say Mario killed it but to keep this class intact and keep the highly recruited guys on board and add Kelly up to this point is SOLID. Coleman I think will be ours. He was a five star kid last week until Miami got on him. LOL.
Lets judge this class in about 6 weeks.
Also, I dont give Manny any credit for this class. He had eight guys. That is HORRIBLE. Look at FSU who had their worst year EVER and was able to get a good signing class. Yes they got murdered by the 5 star kid, Mortimer, Kelly and MJJ but overall, they signed a good class. Not great but good especially for the year they had. The reason Little is gone is BECAUSE OF MANNY. Theres others too. Manny failed in so many ways.
QUOTE OF THE DAY
There are still some targets out there that haven't signed we're still engaged in conversation.
— Mario Cristobal