 CaneSport - Good Morning CaneSport 12.22.21
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Good Morning CaneSport 12.22.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY  

This morning?

First up we have a great final blog with Mike Harley, who will depart UM after playing in the bowl game. He talks about Mario Cristobal, picks his top receiver for next season and much more. So don't miss that.

We also have a couple of recruiting stories. First up is something you don't see every day - a recruit who thinks he's calling one school to set up a visit and winds up with a visit to a different school. Yes, that happened. And there's also an interesting update on an Oklahoma OL commitment that Cristobal and Alex Mirabal are pushing to flip. So see what he's saying about that.

Plus there's our weekly Canes in the NFL item tracking former UM players' performances.

And we have a story from during the day yesterday on Bryan McClendon, who CaneSport previously said is expected to be named the new wide receivers coach at Miami and is Oregon's current interim head coach. While he won't confirm he's coming to UM to rejoin Mario Cristobal, the University of Miami student directory has a different tale to tell.

Meanwhile UM entered COVID protocols with sources telling us yesterday three to five players have tested positive. So we will have to see if that affects the bowl game, but for now it's still full steam ahead to face Washington State.

TODAY'S TOP HEADLINES  

Mike Harley blog: I'll play in bowl game, future is bright at Miami

Mike Harley goes deep in his weekly CaneSport blog, talking about the coaching change, upcoming bowl game & the future.

4-star calls Mirabal to set up Oregon visit, winds up with UM trip instead

In this interesting twist, an OT who didn't know Alex Mirabal was headed to Miami is now set to visit UM in March.

Cristobal, Mirabal pushing for Oklahoma OL commitment

This OL might be an Oklahoma commitment, but that's not stopping Mario Cristobal from making a run at him.

UM in COVID protocols, but has been able to hold practice last two days

The University of Miami went virtual for final exams amid a cluster of COVID-19 cases, and the Cane football team wasn't spared despite over 80 percent of the players fully vaccinated.

Well, this is awkward: Are there 2 Bryan McClendon's? We didn't think so but...

Bryan McClendon is neither confirming nor denying he will be a Cane coach, but the UM directory says otherwise.

Canes in the NFL: Week 15 highlights

CaneSport is tracking the progress week-by-week of the top Canes in the NFL. Here are this week's pro Canes.

Palmquist, Morales preseason All-Americans

After garnering Freshman All-American honors by Collegiate Baseball following the 2021 season, Miami Hurricanes standouts Carson Palmquist and Yohandy Morales have been tabbed preseason All-Americans ahead of the 2022 campaign, the publication announced Tuesday.


TWEETS OF THE DAY 

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

I can see Mario's time here playing out like Harbaugh ... Posted by ookie08

But may have little bit more early success giving he’s coming into a program with a pretty good QB. Thoughts?🤔

QUOTE OF THE DAY  

The guy I think leads the team in receiving yards next year is Jacolby George. He is a natural. It’s either up or down for him. He just has to attack the offseason. Stay humble, stay in his bubble and just trust the process. Because he’s a natura. But not taking away from other guys around him, they are going to get the ball, make plays happen. But when I see it, I see it. I see a younger Ahmmon Richards in him.
— Mike Harley, in his final CaneSport blog

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Lastly, Have a great day!

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