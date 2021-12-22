Good Morning CaneSport 12.22.21

WHAT’S UP TODAY
This morning?
First up we have a great final blog with Mike Harley, who will depart UM after playing in the bowl game. He talks about Mario Cristobal, picks his top receiver for next season and much more. So don't miss that.
We also have a couple of recruiting stories. First up is something you don't see every day - a recruit who thinks he's calling one school to set up a visit and winds up with a visit to a different school. Yes, that happened. And there's also an interesting update on an Oklahoma OL commitment that Cristobal and Alex Mirabal are pushing to flip. So see what he's saying about that.
Plus there's our weekly Canes in the NFL item tracking former UM players' performances.
And we have a story from during the day yesterday on Bryan McClendon, who CaneSport previously said is expected to be named the new wide receivers coach at Miami and is Oregon's current interim head coach. While he won't confirm he's coming to UM to rejoin Mario Cristobal, the University of Miami student directory has a different tale to tell.
Meanwhile UM entered COVID protocols with sources telling us yesterday three to five players have tested positive. So we will have to see if that affects the bowl game, but for now it's still full steam ahead to face Washington State.
TODAY'S TOP HEADLINES
Mike Harley blog: I'll play in bowl game, future is bright at Miami
Mike Harley goes deep in his weekly CaneSport blog, talking about the coaching change, upcoming bowl game & the future.
4-star calls Mirabal to set up Oregon visit, winds up with UM trip instead
In this interesting twist, an OT who didn't know Alex Mirabal was headed to Miami is now set to visit UM in March.
Cristobal, Mirabal pushing for Oklahoma OL commitment
This OL might be an Oklahoma commitment, but that's not stopping Mario Cristobal from making a run at him.
UM in COVID protocols, but has been able to hold practice last two days
The University of Miami went virtual for final exams amid a cluster of COVID-19 cases, and the Cane football team wasn't spared despite over 80 percent of the players fully vaccinated.
Well, this is awkward: Are there 2 Bryan McClendon's? We didn't think so but...
Bryan McClendon is neither confirming nor denying he will be a Cane coach, but the UM directory says otherwise.
Canes in the NFL: Week 15 highlights
CaneSport is tracking the progress week-by-week of the top Canes in the NFL. Here are this week's pro Canes.
Palmquist, Morales preseason All-Americans
After garnering Freshman All-American honors by Collegiate Baseball following the 2021 season, Miami Hurricanes standouts Carson Palmquist and Yohandy Morales have been tabbed preseason All-Americans ahead of the 2022 campaign, the publication announced Tuesday.
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCYjMzk7cyBhbGwgbG92ZSB3aGVuIENhbmVzIGNvbWUgaG9tZSDw
n5mMPGJyPjxicj5HcmVhdCBoYXZpbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9hbmdlbDEzcHI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFuZ2Vs
MTNwcjwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGV3
YW5Hb2VzRm9yXzIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXdhbkdvZXNG
b3JfMjA8L2E+IGJhY2sgaW4gdGhlIFdhdHNjbyBsYXN0IG5pZ2h0ISA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMkJwdWVwRUNDaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzJCcHVlcEVDQ2o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FuZXMgSG9vcHMgKEBDYW5l
c0hvb3BzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbmVzSG9v
cHMvc3RhdHVzLzE0NzMzOTc4NzMxNTcwMjE3MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSBjb2FjaCBKaW0gTGFycmFuYWdhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNDb2FjaEw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENhbmVzQ29hY2hMPC9hPiBzdXBwb3J0aW5nIOKtkO+4j+KtkO+4j+Kt
kO+4j+KtkO+4jyBjb21taXQgQS5KLiBDYXNleeKAmTIyIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5kcmVDYXNleWpyXzIzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBBbmRyZUNhc2V5anJfMjM8L2E+IG9mIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV1lETUFEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBXWURNQUQ8L2E+IDxicj5GaW5pc2hlZCB3aXRoIDI1IHBvaW50cywgOCBy
ZWJvdW5kcyBhbmQgNiBhc3Npc3RzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9w
SFVncjJ2UHlxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcEhVZ3IydlB5cTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyDwnZKc8J2Tg/CdkrnwnZOH4oSv8J2TjCDwnZKu8J2TgfCdkrbw
nZOJ4oSv8J2ThyAoQEFuZHJld19fU2xhdGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0FuZHJld19fU2xhdGVyL3N0YXR1cy8xNDczNDIxNDg5
MTY4ODE0MDgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIxLCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+mhSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRUc2V2hiSlBLYiI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VHNldoYkpQS2I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2Ft
cmVuIEtpbmNoZW5zwrLigbQgKEBLS2luY2hlbnM1KSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tLaW5jaGVuczUvc3RhdHVzLzE0NzM0MjE3NjQ1
NTg1MjQ0MjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjEsIDIw
MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaHJpc3RtYXN0aW1lIGluIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9NaWFtaT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I01pYW1pPC9hPi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL0JyaWNrZWxsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jQnJpY2tlbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by85SkpEazc0U01JIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOUpKRGs3NFNNSTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBNYXR0IE1jRG9uYWxkIChAR29OVW1hdHQpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29OVW1hdHQvc3RhdHVzLzE0NzMwOTc4
OTMyNDI0MTcxNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjEs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3UgbGVnYWwgbm93IHNvIGl0JiMzOTtzIHRpbWUgZm9yIFRvb3Rz
aWVzLi4uLi4uLm9yIEUxMWV2ZW4gb3IgVGhlIE15bnQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzRrZUxLRGlGMEQiPmh0dHBzOi8vdC5jby80a2VMS0RpRjBE
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEtlbHZpbiBIYXJyaXMgKEBFYm9ueWxpZmVzdHls
ZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRWJvbnlsaWZlc3R5
bGVzL3N0YXR1cy8xNDczMzQzODA2MTI5MTc2NTc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTWlhbWkgSHVycmljYW5lcyBKYXJyZW4gV2lsbGlhbXMg
KFFiKSAmYW1wOyBKZXJlbWlhaCBQYXl0b24gKFdSKSBBcmUgVGFraW5nIFRo
ZWlyIFRhbGVudHMgRnJvbSBTb3V0aCBCZWFjaCBUbyBBbiBIQkNVIChBbGFi
YW1hIEEmYW1wO00gVW5pdmVyc2l0eSkuIPCfkYDwn5Sl8J+UpTxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF5dG9uc2hvXz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AcGF5dG9uc2hvXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9KYXJyZW4yV2lsbGlhbXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEphcnJlbjJXaWxsaWFtczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Va
V25MMjFoSlAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS91WlduTDIxaEpQPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IExpZ2h0IE9uIFNwb3J0cyAoQExpZ2h0T25TcG9ydHMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlnaHRPblNwb3J0cy9zdGF0dXMv
MTQ3MzMwMjg1MzQwNjA1MjM1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GU1UgJmFtcDsgTWlhbWkgd29uIGEgbG90dGEgZ2FtZXMgYmFjayBp
biB0aGUgZGF5IHdpdGggdW5kZXJzaXplZCwgbm8gbmFtZWQsIGhhcmQgbm9z
ZWQgZm9vdGJhbGwgcGxheWVyc+KApiB0aGV5IGhhZCB0aGUgc3RhcnMgdG9v
IGJ1dCB0aGVtIG5vIG5hbWVzIHBsYXllZCBhIGh1Z2Ugcm9sZSE8L3A+Jm1k
YXNoOyBDT0FDSENIQU5FWS5DT00gKEBjb2FjaGNoYW5leTk2KSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoY2hhbmV5OTYvc3RhdHVzLzE0
NzMzOTgwMTA3Njc5Nzg1MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i
ZXIgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jd2lsa2luczQy
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjd2lsa2luczQyPC9hPiBoYWQgYSBw
bGFubmVkIFREIGNlbGVicmF0aW9uIHRvIHNob3V0b3V0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRDFfX0pXP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBEMV9fSlc8L2E+Ljxicj48YnI+QnV0IHRoZW4gaGUgJnF1b3Q7d2VudCBy
b2d1ZSZxdW90OyBhbmQgZGlkIHRoZSB3b3JtIGFuZCBzcGluYXJvb25pZS4g
8J+Ygih2aWEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nbWZiP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBnbWZiPC9hPikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL1pTaHE5TUJCTlYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9aU2hxOU1CQk5W
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5GTCBOZXR3b3JrIChAbmZsbmV0d29yaykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uZmxuZXR3b3JrL3N0YXR1cy8x
NDczMjg5MjAzNDk2NjY5MTkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2Vt
YmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj45OSBvdXQgb2YgMTAwIFFCcyB3b3VsZCBnbyBmb3IgaXQgb24gNHRo
IGRvd24gb3IgaW4gdGhpcyBzcG90IGJlY2F1c2UgdGhleSBuZXZlciB3YW50
IHRvIGxlYXZlIHRoZSBmaWVsZC4gSXTigJlzIHVwIHRvIGEgaGVhZCBjb2Fj
aCB0byBtYWtlIHRoZSBzb3VuZGVzdCBkZWNpc2lvbiBmb3IgaGlzIG9yIGhl
ciB0ZWFtIHdpdGhvdXQgdXNpbmcgdGhlIHBsYXllcnMgYXMgYSBqdXJ5LiBJ
IGRpc2FncmVlIGJ1dCBJIGRvIGxvdmUgc2VlaW5nIHRoZW0gbG9zZSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcUdRRFVtd056UiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3FH
UURVbXdOelI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9uIExpbmRlciAoQExpbmRlclNo
b3dNaWFtaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaW5kZXJT
aG93TWlhbWkvc3RhdHVzLzE0NzMzMjY4MTEwNDgyMDIyNDQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGFuIGF3ZXNvbWUgbmlnaHQgISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL0xkQjJUNnlCakUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9MZEIyVDZ5QmpF
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvYWNoIExhbWFyIFRob21hcyAoQExhbWFyQ29h
Y2hUKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xhbWFyQ29hY2hU
L3N0YXR1cy8xNDczNDExODM2NTI3NjU2OTYzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkRlY2VtYmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
I can see Mario's time here playing out like Harbaugh ... Posted by ookie08
But may have little bit more early success giving he’s coming into a program with a pretty good QB. Thoughts?🤔
QUOTE OF THE DAY
The guy I think leads the team in receiving yards next year is Jacolby George. He is a natural. It’s either up or down for him. He just has to attack the offseason. Stay humble, stay in his bubble and just trust the process. Because he’s a natura. But not taking away from other guys around him, they are going to get the ball, make plays happen. But when I see it, I see it. I see a younger Ahmmon Richards in him.
— Mike Harley, in his final CaneSport blog