 CaneSport - Good Morning CaneSport 12.23.21
News More News
{{ timeAgo('2021-12-23 02:00:00 -0600') }} football Edit

Good Morning CaneSport 12.23.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY    

This morning?

First up is our way too early look at the 2022 offensive depth chart, including some conjecture on where we might see some transfer impacts.

There's also a CaneSport TV presentation this morning: Inside The Lines talking Cristobal the recruiter with Gary Ferman and Adam Gorney.

And we also have a couple of recruiting stories today. First up is an update with 4-star Payton Kirkland, who is hearing from Miami coaches daily. We also catch up with in-state DE Gavin Hill, who landed a recent Cane offer, for where things stand with UM.

Plus from yesterday we have an update on a high priority 2023 5-star OL, TJ Shanahan, as well as a closer look at just why local 2023 DE Rueben Bain, who had 29 sacks this past season, is important to Mario Cristobal's first full recruiting class.

TODAY'S TOP HEADLINES    

ANALYSIS: Way too early offensive depth chart

It's always fun this time of year to look ahead, right? Here's our projected 2022 offensive depth chart.

4-star OL has Miami in top group, hearing from Cristobal, Mirabal daily

This 2023 OL has over 50 offers and is hearing from Mario Cristobal and Alex Mirabal daily.

In-state 4-star DE lands Cane offer, prefers to stay in Florida

This in-state DE doesn't have a ton of offers, but he picked up a Cane offer recently and texted with Mario Cristobal.

CaneSport TV: Inside The Lines talking Cristobal the recruiter

Rivals.com's Adam Gorney joins CaneSport's Gary Ferman in a discussion on the impact of Mario Cristobal's arrival.

VIDEO: Off 29-sack season Rueben Bain will be priority for Canes

A big task for Mario Cristobal once he assembles his full staff? Keeping top talent in South Florida. And one of the major local priorities in the Class of 2023 will be DE Rueben Bain.

Five-star OL TJ Shanahan Jr. talks top teams and visit plans

TJ Shanahan talks top teams, coaching changes and upcoming plans.

TWEETS OF THE DAY   

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY    

You know what’s so cool about having guys like dan r, mario… Posted by 6882

New ol coach, new s&c coach, new wr coach, trob, etc…. These guys will eventually win and they won’t stop until they do. They might lose some along the way but these are the kinda guys that set a goal and don’t compromise along the way. They will always be improving/learning until they get to their destination that’s inevitable. These kinda guys always get their way.

Ican’t help but feel like even though mario got his feet wet at oregon that he’s really just getting started at miami. Like the training wheels are off and here starts his true journey to greatness and not just good.

QUOTE OF THE DAY    

Both Mario and Alex reached out, they told me they were at Miami, were looking to make some changes down there, were looking to recruit the best of the best.
— 4-star OL Payton Kirkland

• Talk about stuff inside Gary Ferman’s War Room

• Watch our videos and subscribe to our You Tube Channel

Listen to our podcasts at Apple Podcasts

Follow us on Twitter @CaneSport

Check us out on Facebook

Be a CaneSport Ambassador. Bring your friends to CaneSport.com with our 30-Day Free Trial. Code: Miami30

Advertise with us. Email CaneSport@yahoo.com

Lastly, Have a great day!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}