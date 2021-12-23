Good Morning CaneSport 12.23.21

WHAT’S UP TODAY
This morning?
First up is our way too early look at the 2022 offensive depth chart, including some conjecture on where we might see some transfer impacts.
There's also a CaneSport TV presentation this morning: Inside The Lines talking Cristobal the recruiter with Gary Ferman and Adam Gorney.
And we also have a couple of recruiting stories today. First up is an update with 4-star Payton Kirkland, who is hearing from Miami coaches daily. We also catch up with in-state DE Gavin Hill, who landed a recent Cane offer, for where things stand with UM.
Plus from yesterday we have an update on a high priority 2023 5-star OL, TJ Shanahan, as well as a closer look at just why local 2023 DE Rueben Bain, who had 29 sacks this past season, is important to Mario Cristobal's first full recruiting class.
TODAY'S TOP HEADLINES
ANALYSIS: Way too early offensive depth chart
It's always fun this time of year to look ahead, right? Here's our projected 2022 offensive depth chart.
4-star OL has Miami in top group, hearing from Cristobal, Mirabal daily
This 2023 OL has over 50 offers and is hearing from Mario Cristobal and Alex Mirabal daily.
In-state 4-star DE lands Cane offer, prefers to stay in Florida
This in-state DE doesn't have a ton of offers, but he picked up a Cane offer recently and texted with Mario Cristobal.
CaneSport TV: Inside The Lines talking Cristobal the recruiter
Rivals.com's Adam Gorney joins CaneSport's Gary Ferman in a discussion on the impact of Mario Cristobal's arrival.
VIDEO: Off 29-sack season Rueben Bain will be priority for Canes
A big task for Mario Cristobal once he assembles his full staff? Keeping top talent in South Florida. And one of the major local priorities in the Class of 2023 will be DE Rueben Bain.
Five-star OL TJ Shanahan Jr. talks top teams and visit plans
TJ Shanahan talks top teams, coaching changes and upcoming plans.
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TYW50YSBjYW1lIGEgZmV3IGRheXMgZWFybHkgdGhpcyB5ZWFyISA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vclhzVlpySUZBUSI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3JYc1ZacklGQVE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FuZXMgQmFzZWJhbGwg
KEBDYW5lc0Jhc2ViYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NhbmVzQmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzE0NzM2NTU4MTU3MDU5Mjc2ODc/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub29rIGFkdmFudGFnZSBvZiB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkuPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EdWtlSm9obnNvbl84P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEdWtlSm9obnNvbl84PC9hPiB3ZW50IGZyb20gcC1z
cXVhZCB0byB0aGUgNTMgYWZ0ZXIgaGlzIG1vbnN0ZXIgaG9tZWNvbWluZyBw
ZXJmb3JtYW5jZSBvbiBTdW5kYXkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9S
eFZyVXNiek9kIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUnhWclVzYnpPZDwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBDYW5lcyBGb290YmFsbCAoQENhbmVzRm9vdGJhbGwpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNGb290YmFsbC9zdGF0dXMv
MTQ3MzY3NjE5NjU2MzA2Mjc4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WZXJ5IHNpbXBsZSBmb3IgTWlhbWkvRlNVIGFzIG9mIHRvZGF5PGJy
Pk1hcmlvIENyaXN0b2JhbCAoUDUpIFJlY29yZCAzNS0xMzxicj5NaWtlIE5v
cnZlbGwgKFA1KSA4LTEzIPCfmIIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgTWlhbWkgaXMgYm93bCBlbGlnaWJsZSwgRlNVIGlzIG5vdCAoQWdhaW4p
LiBGU1UgRmFucyBhcmUgdGFsa2luZyBsaWtlIHRoaXMgYmVjYXVzZSB0aGV5
IGtub3cgdGhleSBjYW7igJl0IG5leHQgc2Vhc29uLiBMZXZlbHMgdG8gdGhp
cyBhbmQgdGhleSBhaW7igJl0IG9uIG91cnMhPC9wPiZtZGFzaDsgTWFjIERh
ZGR5IERpbWV6IChAR2xlbm5fZmxleHgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vR2xlbm5fZmxleHgvc3RhdHVzLzE0NzM2MTYwMjk3NTAzODI1
OTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjIsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaGUgaGl0IHRoZSBzaG90IGZvciBoZXIgM3JkIGdyYWRlcnMgdG8g
Z2V0IGhvdCBjaG9jb2xhdGUg4p2k77iPICh2aWEgaHRzZ2VvcmdldG93bi9J
RykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xaeHZIVDZmRm4iPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9MWnh2SFQ2ZkZuPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE92ZXJ0aW1lIChA
b3ZlcnRpbWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vb3ZlcnRp
bWUvc3RhdHVzLzE0NzM3NTQ0MDEwNTk3ODY3NTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBkYXkgb2Ygd2ludGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy91bWlhbWk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN1bWlhbWk8L2E+LiDimIDvuI/wn5mM8J+MtCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRFFKSjNEeEFqWiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL0RRSkozRHhBalo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBN
aWFtaSAoQHVuaXZtaWFtaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS91bml2bWlhbWkvc3RhdHVzLzE0NzM0NTgyODIwNDgyMzc1NzI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+PhPCfj73igI3imYLvuI/wn4+E8J+PveKAjeKZgu+4jyAvLy8g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ta3lzVGhlTGltaXRXUj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2t5c1RoZUxpbWl0V1I8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby81MjRKamFtemlIIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
NTI0SmphbXppSDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDaGFybGVzdG9uIFJhbWJvIChA
Q2hhcmxlc3RvblJhbWJvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NoYXJsZXN0b25SYW1iby9zdGF0dXMvMTQ3Mzc4MjMxMDA5NzExMzEwMD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdOKAmXMgbXkgbW90aGVyZnVja2luZyBiaXJ0aGRheS4gSSBhbSBn
b2luZyB0byBkbyB3aXRoIHRoZSBmdWNrIEkgd2FudCB0byBkbyBhbGwgd2Vl
a2VuZC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2x4QzhMOXFFbDIiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9seEM4TDlxRWwyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEx1dGhlciBM
dWtlIENhbXBiZWxsIChAdW5jbGVsdWtlcmVhbDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vdW5jbGVsdWtlcmVhbDEvc3RhdHVzLzE0NzM3Nzg1
MzE1MTk4NDQzNTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjIs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
You know what’s so cool about having guys like dan r, mario… Posted by 6882
New ol coach, new s&c coach, new wr coach, trob, etc…. These guys will eventually win and they won’t stop until they do. They might lose some along the way but these are the kinda guys that set a goal and don’t compromise along the way. They will always be improving/learning until they get to their destination that’s inevitable. These kinda guys always get their way.
Ican’t help but feel like even though mario got his feet wet at oregon that he’s really just getting started at miami. Like the training wheels are off and here starts his true journey to greatness and not just good.
QUOTE OF THE DAY
Both Mario and Alex reached out, they told me they were at Miami, were looking to make some changes down there, were looking to recruit the best of the best.
— 4-star OL Payton Kirkland