 CaneSport - Good Morning CaneSport 12.27.21
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Good Morning CaneSport 12.27.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY        

This morning we have several stories on the site for you. And first up is The John Ruiz Interview: Part I, where CaneSport Publisher Gary Ferman goes one on one with John Ruiz, the Miami lawyer and businessman who has come out of nowhere with big dreams to build a new stadium for University of Miami football. Who is he? Where has he been al these years? Check that out.

Also with 2021 coming to a close is our look back at the top 10 Cane moments of the past year - it was quite a year of change for UM.

Then we also have a couple of new recruiting items for you, with updates on a pair of 4-star OL targets who have now landed Cane offers - so see what Chase Bisontis and Cayden Green are saying about where UM fits into their pictures now that Alex Mirabal and Mario Cristobal are on them.

We also had more recruiting news from over the weekend. There was our Christmas Day update on AJ Salley, who for his Christmas present got a trip to visit UM. And we also had an update on a top Miami Columbus prospect the Canes are after, TJ Capers, and where things stand with him considering the Columbus connection of Cristobal and Mirabal. So don't miss that either.

TODAY'S TOP HEADLINES        

The John Ruiz Interview: Part I

Who is the man who wants to build a stadium for Miami football? Where has he been all these years? We introduce him.

4-star lands Miami offer: I like where I’m at with them

This NJ standout 2023 prospect has landed a Cane offer and breaks down his visit plans and where UM stands.

4-star adds UM offer, will visit in spring

This 2023 OT landed a Cane offer and had one at Oregon too. So where does Miami fit in now?

ANALYSIS: Top 10 Cane moments from 2021

With the year almost at an end, we take a look back at your top 10 Cane moments from 2021.

Miami Football Unable to Participate in 2021 Tony the Tiger Sun Bowl

The University of Miami Athletic Department announced Sunday night that its football team will be unable to participate in the 2021 Tony the Tiger Sun Bowl against Washington State due to COVID-19 protocols.

OT gets his Christmas present: A Miami visit

This OT from Ohio is a Cincinnati commit, but his parents let him pick one other program to visit as a Christmas present.

Miami Columbus LB: Cristobal, Mirabal will help with players here

This Miami Columbus 2024 LB lists a Cane offer and breaks down his thoughts on the new coaches and where he stands.

TWEETS OF THE DAY       

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY        

Mario and Canes will have very successful 2022 season…. Posted by donvitocorleone

Offense avg min 450 ypg

Offense avg min 35 ppg

Defense allows 350 or less ypg

Van Dyke passer completion 63% or higher

QUOTE OF THE DAY        

I know coach Mirabal and Cristobal and have always been a big fan of those two.
— 4-star OL target Cayden Green, who landed a UM offer recently

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