 CaneSport - Good Morning CaneSport 12.31.21
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Good Morning CaneSport 12.31.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY  

First up this morning? We've got an Inside the Lines episode in which CaneSport publisher Gary Ferman and managing editor Matt Shodell chat with Miami CB signee Jaden Harris. So don't miss that.

And we also have an update with OT James Jenkins, who landed a recent Miami offer from Alex Mirabal.

Then there's the continuation of our "Why At The U" series, with today's topic "Why Don Chaney Will Be The Starting Running Back." And there's also a closer look at the hoops team with the next challenge Wake Forest on Saturday.

TODAY'S TOP HEADLINES  

CaneSport's Inside The Lines

CaneSport publisher Gary Ferman and Managing Editor Matt Shodell chat with Cane CB signee Jaden Harris.

Why At The U: Why Don Chaney will be the starting running back

In part 2 of our "Why At The U" series, we tackle why we think Don Chaney will start over Jaylan Knighton.

OL gets Mirabal midnight message, offer 8 a.m. next day

This 2023 OL says Alex Mirabal is “an insanely great O line coach,” so he was excited to add a Cane offer.

Hoops team's next challenge: Wake Forest

The men's basketball team's next challenge? Wake Forest on Saturday.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

Tyrique should stay ... Posted by dwagswpb

Someone tell this kid he make more with NIl and a degree over next 40 years than going out early and being FA or 7th rounder and may or may not make a team.

QUOTE OF THE DAY  

They’re at the top. They’re pretty high, just pretty high. I wouldn’t say I have a No. 1 yet.
— 5-star Jayden Wayne, who will attend Miami's Elite Prospect Day Jan. 22, on UM

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Lastly, Have a great day!

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