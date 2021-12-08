Good Morning CaneSport 12.8.21

WHAT’S UP TODAY
TODAY'S TOP HEADLINES
Local high school coaches see Cristobal keeping top talent home
We catch up with several local high school coaches for their reaction to Mario Cristobal's hiring and what it means.
Cristobal visiting Oregon OL commit today at school, then taking in-home
This Texas OL committed to Mario Cristobal at Oregon, and now Cristobal is trying to sway him to Miami.
CaneSport Live 2021 Podcast 12/7
CaneSport Live was broadcast Tuesday with publisher Gary Ferman and fans. If you missed it, listen to the podcast.
Cristobal visits Miami Central High on Tues. looking to shore up Bissainthe
Mario Cristobal made a major recruiting stop today at Miami Central and we have the breakdown.
At home with Cristobals: Brother Lou weighs in, mom waits for the big news
A big surprise awaits Mom as an older brother dishes on the pride of seeing his competitive sibling arrive at The U.
Cristobal shares his vision for Miami's future at opening press conference
Newly hired coach Mario Cristobal breaks down his decision to take the Miami job and shares his vision for the program.
Romberg, Gonzalez see bright future with Cristobal leading program
CaneSport catches up with former Canes Brett Romberg and Joaquin Gonzalez for their thoughts on Mario Cristobal's hire.
Legendary Cane coach Jimmy Johnson excited about Cristobal hire
Legendary Cane coach Jimmy Johnson shares his thoughts on the Mario Cristobal hire.
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Jimmy Johnson was a great coach ... Posted by lkantor
But his record was 29-25-3 at Oklahoma state. When Jimmy got to UM he did much better with the pool of players from FL. Mario has a better record from Oregon than Jimmy Johnson did at Oklahoma state. Now that Mario is at UM and has that same pool of athletes down here that Johnson did watch how many games he wins and where he will take the Canes. He is going to kick butt.
QUOTE OF THE DAY
How I can describe it is that he never lost that edge. You know, that edge of like, that we had about us when we played here. He just never lost that edge. And he applies that to everything in his life. When he's all in, he's all in and that's all he's ever done when he has undertaken anything.
— Lou Cristobal, on younger brother Mario's edge