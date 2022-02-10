Good Morning CaneSport 2.10.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
Make sure you stay tuned later this morning with new coordinators Josh Gattis and Kevin Steele scheduled for their first meeting with the Miami media. Those stories should be on the site by 11 a.m.
And from yesterday afternoon, of course, we had the breaking news that Frank Ponce will be UM's new quarterbacks coach.
First up this morning?
We talk with RB Don Chaney, who updates his status coming off injury and talks about the new Cane coaches, among other things.
We also have some recruiting news. And it starts with a Georgia 4-star CB commitment who was recruited there by new Cane DB coach Jahmile Addae. Addae's recruited him since 8th grade, so does that put UM in this? Don't miss that. Plus we catch up with Jurrion Dickey, who we recently reported landed a Cane offer and is a big fisherman ... which has him high on UM. So why another update now? Well, he was on The Kelly Clarkson Show, and we update why and his reaction.
And of course from last night be sure to check out our comprehensive coverage of the hoops win vs. Georgia Tech.
TODAY'S TOP HEADLINES
Chaney relishes challenge of new offense, won't be healthy for spring ball
RB Don Chaney talks about his status coming off injury and looks ahead.
Addae connection could pay off for Canes with 4-star Georgia CB commit
This recruit has a relationship with new UM DB coach Jahmile Addae dating to 8th grade, and he committed to him at Georgia.
Twitter post lands 4-star Cane WR target on national talk show
This isn't a story you see every day: A UM 4-star target who has a Cane offer wound up on a national talk show.
BREAKING: Ponce to coach Hurricanes QBS, has past ties to Cristobal
QB U has its new QB coach.
Hoops trails by 14 early, battles back to win with 5 in double figures
We have your recap and postgame reaction from UM's game against Georgia Tech, so be sure to check that out.
TWEETS OF THE DAY
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My one concern ... Posted by ape32608
Mario is putting together an elite staff. Throwing money left and right which is awesome for us. But does the NIL equalize a great recruiting staff?? At the end of the day all the money we are spending needs to show on the field and the recruiting classes. A & M just showed everyone what needs to be done in order to bring in the big boys. Will we be able to land say a top 3 class if these big schools go to town buying the elite recruits? Besides putting his staff together, maybe Mario needs to also put his bag people together as well. He might need much more than just Ruiz. After what A & M just did can you imagine the amount of money Alabama, Georgia, Oregon, Texas, Tennessee are about to throw at these kids! I think we lost a few elite recruits this year because of the NIL. @gferman says we have the best NIL program in the country. I'm not sure we are top 10.
QUOTE OF THE DAY
We have a lot of work to do and very little talking to do. … Throw out T-shirts, slogans, Tweets and let’s get our butts to work.
— Mario Cristobal