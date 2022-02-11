Good Morning CaneSport 2.11.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
First up, from yesterday be sure to check out the thoughts of new defensive coordinator Kevin Steele and offensive coordinator Josh Gattis.
This morning?
We have CaneSport Publisher Gary Ferman's Canes 3-2-1 in which he shares Three Observations, Two Questions And One Prediction. So be sure to read that.
And be sure to check out analysis of how Gattis might best use Jaylan Knighton. Will he be a feature back or more of a role player in the manner that Gattis used Blake Corum at Michigan?
Then we have a couple of recruiting updates. We catch up with Andrew Rumph, who has now landed two Hurricane offers in the last two months from the different staffs. And we also talk with TJ Metcalf, who has a couple of cousins in the NFL and the Canes chasing him.
TODAY'S TOP HEADLINES
The Canes 3-2-1
CaneSport publisher Gary Ferman shares Three Observations, Two Questions And One Prediction.
ANALYSIS: Will Gattis use Knighton as feature back ... or as he used Corum?
With Josh Gattis taking over as Miami's offensive coordinator, the run game in particular could be in for some upheaval.
In strange twist, DL lands 2 Cane offers in 2 months
This DL landed an offer from the old UM staff in December and now has a new offer from Miami.
DB was recruited to UM by T-Rob, now has Cane offer from new staff
This DB was initially recruited by Travaris Robinson, and now the new staff has taken up the chase.
Gattis excited about offense, says "it's a clean slate for everyone"
Josh Gattis takes over a Cane offense with a lot of talent, and today he shares his thoughts. Don't miss this.
New defensive coordinator breaks down his thoughts on taking over UM D
Kevin Steele laid out his vision for his Cane defense on Thursday.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Thank you Thank you Thank you ... Posted by canes2525
Kirk Herbstreit, Rudy Fernandez, The Mas Brothers, John Ruiz, Marcus Lemonis!
We cannot thank you enough for making this happen. Without you guys we would still be stuck with Manny and Blake. For the last 20 yrs this is all us fans ever wanted.
QUOTE OF THE DAY
The foundation will be built on hard work, hard work. We have a lot of work to do. We have to be schematically a lot of things. We’ll be a 4-3 but we can be more pressure one year, more zone the next.
— New Miami Hurricanes defensive coordinator Kevin Steele