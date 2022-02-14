Good Morning CaneSport 2.14.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
We have a look at our projected spring offensive depth chart, including an analysis of each spot. So don't miss that.
There are a couple of interesting recruiting updates this morning with Bobby Washington - who got an interesting UM FaceTime call and has an announcement date now - and Keith Sampson, so check those out.
And from over the weekend we had updates with Christian Gray and Semaj Bridgeman, who update where things stand with them. Plus there was our recap and postgame reaction off Saturday's big hoops win at Wake Forest. So check that out as well.
TODAY'S TOP HEADLINES
Local pair gets FaceTime call from all UM's coaches, set decision date
All the new UM coaches were on a FaceTime call with these two prospects over the weekend, and they have a decision date.
ANALYSIS: How offensive spring depth chart may shake out
With a new offensive coordinator in place, here is our projected spring offensive depth chart.
With “great” UM visit last month, CB’s decision could be soon
This out of state CB updates where things stand, and Miami’s high in his mix.
UM chasing top talent in Pa.; 4-star LB visited last month
We catch up with a Pa. LB who was on Miami’s campus last month and has 32 offers. Read on.
UM gives out “later” offer to DT, working to get in mix
The recruitment of this DT is a sign of the times, and UM coaches are giving it their best shot.
UM overcomes plane delay & then 13-point deficit to beat Wake Forest, 76-72
Regardless of the opponent or result this season, the Miami Hurricanes basketball team never stopped battling. And that was true in a big win for UM on Saturday.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Football Budget ... Posted by WillWeEverWinAgain
It’s astounding how far behind Miami was from a financial perspective over the years.
Now that the administration is more committed to football than ever before- I was thinking about which previous coach after Butch would have had the most success.
Golden perhaps? Maybe if he’d have a decent budget he wouldn’t have made his best friend the DC.
QUOTE OF THE DAY
He’s not a fan of Miami, but he’s a fan of Mario Cristobal and Alex Mirabal. He tells me `You should know how amazing they are, what they can do for you.’ He says that every time I see him. He’s my O line coach, knows their reputation. I tell him `I get it!’
— Cane OL target Nathan Efobi, on his high school OL coach