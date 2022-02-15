 CaneSport - Good Morning CaneSport 2.15.22
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Good Morning CaneSport 2.15.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet  

WHAT’S UP TODAY  

First up this morning?

Some big recruiting news on 5-star David Hicks, who is overall rated the nation's No. 2 prospect regardless of position behind only QB Arch Manning. So don't miss what Hicks is saying about Miami, including his upcoming Cane visit next month.

We also have an interesting update this morning with OL Nathan Efobi, who has an offer from the new staff and whose high school OL coach has given him an earful about the Cane coaches. So don't miss that.

Also be sure to check out our defensive depth chart analysis with spring ball coming up fast. We break down how things look at each position and give a projected first and second team.

Last but not least this morning is a basketball update looking at the remaining schedule with input on the current situation of the team from coach Jim Larranaga.

And from yesterday we had the release of the spring practice schedule, with the Spring Game set for April 16.

TODAY'S TOP HEADLINES  

5-star DL will visit Miami next month, hearing from Cristobal daily

This 5-star from Texas is getting the new staff's best shot, and we update how UM is working its way into this.

If OL winds up a Cane, give his coach an assist

This Ga. OL got a UM offer from the new staff, and one of his high school coaches is high on Cristobal & Mirabal.

ANALYSIS: How defensive spring depth chart may shake out

It's always fun this time of year to look ahead, right? Here's our projected spring defensive depth chart.

ANALYSIS: Hoops in a good spot heading into final games

It's a race to the top of the ACC. And Miami's right in the thick of it.

Spring practice to start March 7, Spring Game set for April 16

The Mario Cristobal era on Greentree Practice Field has a start date.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

4 UM Coaches with Super Bowl Rings ... Posted by billcanes1978

So Howard, Jimmy, Randy and Al have Super Bowl rings! What other school can say that about 4 of their head coaches?

QUOTE OF THE DAY  

I’m going to Miami during my March break. Mario Cristobal is texting me every day - they’ve been recruiting me ever since he took the job.
— 5-star DL David Hicks, Jr.

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Lastly, Have a great day!

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