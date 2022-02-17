 CaneSport - Good Morning CaneSport 2.17.22
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Good Morning CaneSport 2.17.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet      

WHAT’S UP TODAY      

First up this morning?

We catch up with early enrollee Cyrus Moss for his thoughts with spring practice around the corner.

We also have a couple of recruiting stories for you. One is with a 5-star, Nycholas Harbor, who had Mario Cristobal pushing at Oregon and has the chase going on now at Miami. He updates his plans and where UM fits in. Another update is with local standout Robby Washington, who lists over 40 offers and has UM pushing hard. He's announcing next month with his twin Bobby, so don't miss what he's saying.

And from last night, of course, don't miss our full recap and postgame reaction off the game at Louisville.

TODAY'S TOP HEADLINES      

CaneSport TV: Cyrus Moss wants to make big impact in spring ball

When you meet early enrollee DE Cyrus Moss in person, he’s every bit of 6-foot-6. He shares his pre-spring practice take.

Cristobal pushing for 5-star athlete, visit in the works

This out of state 5-star was recruited by Mario Cristobal to Oregon and the push continues at Miami.

Robby Washington details decision plan, Canes pushing hard

With 43 offers, Robby Washington and his brother will announce next month. And we catch up with Robby for his thoughts.

Cane hoops: Game wrapup, reaction off win at Louisville

We have your full recap and postgame reaction off last night's game.

TWEETS OF THE DAY      

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

How cool is it that ... Posted by 6882

The new expectations in the first year are as following:

Coastal, very confident

Acc title?

Top 25 finish, a given

Fsu victory, a given

Clemson win?

Wins over top 25 teams, a given

A bowl win?

Competitive game against a&m

10 wins?

It’s realistic to assume we’re going to be good in our first year and only get better from there.

the more miami wins the crazy nil is going to be. I just don’t see how some of these blue blood programs in less than populous states are going to keep up. We’re basically entering the era of pro sports and the big market teams always have an edge because they always follow the money trail to where there’s the most money at the end of the day.

what separates us from some of these other blue blood programs like penn st, uf, fsu, notre dame etc is that we a actually have great coaching.

the age old adage of chicken or the egg is recruiting vs coaching. We’re about to have both. This is where the money is and round and round we go. Miami is about to be the premier big market “pro” college football program.

QUOTE OF THE DAY      

We’re going to see who is pushing the most, and that’s how we’ll make a decision.
— Top local prospect Robby Washington, who with twin Bobby Jr. will announce a decision next month

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Lastly, Have a great day!

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