Good Morning CaneSport 2.18.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
We catch up with LB Chase Smith for an update on where he stands health-wise and his thoughts heading into spring practice.
There's also recruiting news, as always. This morning we have updates with local 4-star LB Stanquan Clark, who has been talking with Mario Cristobal, and 4-star Makari Vickers, who is getting pursued by new Cane DB coach Jahmile Addae.
And we also have insight into the baseball team, with the season starting tonight. So be sure to check that out as well.
TODAY'S TOP HEADLINES
Chase Smith: "We're hungry ... ready to get out on the field."
Chase Smith updates his status coming off injury and talks about the fourth quarter program and more.
Addae chasing 4-star CB: "Miami's definitely in the picture"
This talented in-state 4-star DB is talking with the new Canes' secondary coach and updates where things stand.
Local 4-star LB talking with Cristobal: "They're changing it around"
This standout LB updates where things stand with his recruitment as UM continues pushing.
Baseball season is here: Keys to watch with opener tonight
Cal Friedman breaks down some key areas to watch for Cane baseball with the season starting tonight vs. Towson.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Who gets the most carries this year at RB??? ... Posted by Canes-Rule
Crowded and talented room.
Personally, I think the 2 most complete backs are Citizen and Chaney (but neither has done it at the next level). Don't sleep on Parrish, he has vision, feet, balance, hands...just missing size and elite speed. Knighton is a homerun threat and needs his touches but not a workhorse. Citizen is the future, looks great on film and once he gets the playbook down and adjusts to the college game watch out! I see Franklin more of a FB short yardage guy and Brown probably hits the portal if he doesn't make a move up this spring.
My 2 cents....
QUOTE OF THE DAY
I probably won’t be playing spring but will be back for summer workouts. I’m not able to run yet, but will get back to it.
— LB Chase Smith, on his progress off injury