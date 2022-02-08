Good Morning CaneSport 2.8.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
First up this morning? Well, with a new offensive coordinator in place we take a look at an unexpected way that might affect this Cane team ... on defense. Yes, you read that right. So check out the analysis and see the impact.
And of course we have more recruiting stories for you as we continue to hone in on 2023 targets with the Class of 2022 wrapped up. So check out our updates on high priority recruits Santana Fleming and Cormani McClain. Plus we have an update on a top local DE, Daylen Russell, and where things stand with him.
Plus we have an update on the basketball team with input from Jim Larranaga, as Cane hoops looks to get back on track off consecutive losses. And there's a closer look at upcoming opponent Georgia Tech as well.
Yesterday we also had the news that the Canes were hiring Jahmile Addae as the DB coach - he coached Georgia's DBs this past season. So you can learn more about him and this big addition here.
TODAY'S TOP HEADLINES
ANALYSIS: Gattis' new offense will also benefit Cane defense
It may not seem obvious, but Josh Gattis' offensive style will benefit the D compared to Rhett Lashlee's attack.
4-star Fleming excited to see what Cane team looks like in 2022
WR Santana Fleming is a high priority target for the Miami Hurricanes and updates where things stand.
Canes have work to do with 5-star McClain
Cormani McClain is a huge priority for UM in the coming class, but he makes clear the Canes have work to do.
ANALYSIS: Hoops needs to find itself again; schedule shapes up well
The basketball team is looking to get back to its winning ways off consecutive losses.
Inroads being made by new Cane staff with local DE
This 2024 DE lists UM as one of his early offers, and he talks about his Cane recruitment and more.
Hoops set for next test tomorrow night against Georgia Tech
The Canes' next opponent is a Georgia Tech team that's 10-12 overall and 3-8 in ACC play.
Georgia's Jahmile Addae to be newest coach hired by Cristobal
When Travaris Robinson left Miami, the hunt was on for a new defensive backs coach. And UM has gone to a championship program to find one.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
In simplest terms I want an offense that ... Posted by phlipper5
1. Grabs the lead - By any and all means
2. Extend the lead - Stay aggressive
3. Shorten the game - Keep the ball
Ball control is the name of the game fellas!
QUOTE OF THE DAY
I’ve talked to coach (Mario) Cristobal. He’s a great coach, a guy who is looking to come in and change the program a lot. I’m excited to see what he can do in 2022.
— 4-star WR target Santana Fleming