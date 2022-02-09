Good Morning CaneSport 2.9.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
We'll have an update with Mario Cristobal this morning, so check that out on the front page.
And we break down a big task for new offensive coordinator Josh Gattis: Namely, replacing two receivers who accounted for 60.2 percent of all the wide receivers' yards last year. So be sure to check that out.
Plus we continue to update Miami's early recruiting efforts, with updates this morning on 4-star Joshisa Trader and DJ Chester, who is the latest in a long line of OL offers that have gone out from Alex Mirabal.
And in basketball the team returns to the court tonight and we have an update with players and coach Jim Larranaga talking about where things stand coming off consecutive losses.
TODAY'S TOP HEADLINES
ANALYSIS: One of Gattis' biggest challenges is replacing Harley/Rambo
A big task for new coordinator Josh Gattis? Replacing the production of Charleston Rambo and Mike Harley.
Mirabal has given out over 30 2023 offers to OL; DJ Chester is 1 of latest
Alex Mirabal has given out a lot of OL offers, and we break those down and look at one of his most recent.
Local 4-star WR breaks down recruitment, where UM fits
This 2024 top local prospect shares where things stand at this point.
Cane hoops players see path back to winning ways
Don't miss the message coming from the Cane basketball team with Georgia Tech up tonight.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Elite Staff + Elite Recruiting = ... Posted by SuperMario14
A lot of wins.
Welcome back to big time college football!
After 20 years of bullshit management and ineptitude, we are finally back in business.
Sky is the limit for the most geographically advantaged college football program in the country.
Dalvin Cook, Jerry Juedy, Calvin Ridley, etc. time to stay home and fulfill our destiny.
QUOTE OF THE DAY
He’s fun, he’s like one of us, it’s like talking to my brother.
— UM recruiting target Joshisa Trader, on Demarcus Van Dyke