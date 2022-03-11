 CaneSport - Good Morning CaneSport 3.11.22
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Good Morning CaneSport 3.11.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet    

WHAT’S UP TODAY    

The big news of today is the news that hasn't happened quite yet.

The Miami Hurricanes will return to the practice field this morning at 9:45 a.m. so stay tuned to CaneSport.com for videos from the practice field, notes from the day we'll be posting on the message boards and then our post-practice feedback and interviews with defensive coordinator Kevin Steele and players Al Blades, DJ Ivey and James Williams.

To hold you over this morning?

We have a look ahead to today's practice with a recap of our stories so far this spring, plus we catch up with LB Jalen Smith, who landed an offer from Charlie Strong and calls UM a dream school.

And there's also an analysis of some key areas the baseball team must focus on entering the first ACC series this weekend vs. Boston College. So check that out.

And, of course, tonight we'll have coverage of the Canes' huge ACC Tournament semifinal game against Duke off the team's heart-stopping OT win against BC yesterday.

TODAY'S TOP HEADLINES    

LB picks up Cane offer from Strong: UM "one of my dream schools"

This LB got an offer from Charlie Strong this week and is setting up a Cane visit.

Canes set to return to practice field this morning before break hits

Stay tuned this morning for all the news from Greentree Practice Field.

Analysis: Keys for baseball to turn things around off UF with BC up next

Get a breakdown of some key areas for Cane baseball entering this weekend's series with Boston College.

Buzzer-beater in OT gives Canes heart-stopping win vs. BC; Duke up next

We have your recap and postgame reaction off the OT win over BC yesterday and a look ahead to today's opponent, Duke.

TWEETS OF THE DAY    

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY    

Which Former Players do you think may have had an outstanding career if not for injuries? ... Posted by roccane

Which Former Players do you think may have had an outstanding career if not for injuries? NOT the OVER HYPED players that were not good.

Here’s a few that come to mind:

A. Richards - we all saw what he could do

Steven Maguire - remember him?

Rusty Mendaris - was unblockable at times

Jammi German - Fast as hell but couldn’t stay healthy

QUOTE OF THE DAY    

I told him it was one of my dream schools, I was very happy to get the offer. I feel like me and coach Strong are going to have a really good relationship and he’ll be really great coach for me.
— LB Jalen Smith, on the conversation with Charlie Strong in which he picked up a Miami offer

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Lastly, Have a great day!

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