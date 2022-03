Good Morning CaneSport 3.17.22

Presented by LifeWallet

WHAT’S UP TODAY

TODAY'S TOP HEADLINES

TWEETS OF THE DAY

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub3VybmV5IHRpbWUuLiBnb3R0YSBibGFzdCDinIzvuI8gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBDTFZMNktGQTgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8w Q0xWTDZLRkE4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENhbmVzIEhvb3BzIChAQ2FuZXNI b29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW5lc0hvb3Bz L3N0YXR1cy8xNTA0MTk1NzY3NTk0MDEyNjgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk1hcmNoIDE2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGNhbiB3ZSBzYXksIHdl4oCZcmUganVzdCBhIGZ1biB0ZWFt IHRvIHdhdGNoIMKvXF8o44OEKV8vwq8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L0VjbzNNOE13OWYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9FY28zTThNdzlmPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IENhbmVzIEhvb3BzIChAQ2FuZXNIb29wcykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW5lc0hvb3BzL3N0YXR1cy8xNTA0MTA3 MTUyMzE4ODY5NTI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE2LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbSBub3QgZ29uZSBsaWUgSeKAmWxsIGxvdmUgdG8gc2VlIE1p YW1p8J+nofCfkpogYmFjayBob3cgdGhleSB1c2UgdG8gYmUgd2hlbiBEdWtl IEpvaG5zb24gd2FzIHRoZXJlLCBJIGVuam95ZWQgdGhlbSBkYXlzISE8L3A+ Jm1kYXNoOyBBbnRpb25lIEphY2tzb27wn5iBIChAQUNUSU9OM19KQUNLU09O KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FDVElPTjNfSkFDS1NP Ti9zdGF0dXMvMTUwNDE5MzE0MTcyOTEwNzk3MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5NYXJjaCAxNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib3cgYWJvdXQgdGhpcyBkdW8gaW4gY29sbGVnZSA/IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9qNEp2aHZ3VEV3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vajRK dmh2d1RFdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSb2JieSBXYXNoaW5ndG9uIChAUm9i YnlXYXNoaW5ndDEwKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jv YmJ5V2FzaGluZ3QxMC9zdGF0dXMvMTUwNDEwODQ3NTEyNjg0OTU0MT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EaXZpbmcgaW50byBhIGZpdmUtZ2FtZSByb2FkIHRyaXAg8J+bo++4 jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMEx4ZTJRWEprZCI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzBMeGUyUVhKa2Q8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FuZXMgQmFzZWJh bGwgKEBDYW5lc0Jhc2ViYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NhbmVzQmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzE1MDQwODc1OTA0MjA1MDQ1NzY/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmVnb2xzZW44 OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ3JlZ29sc2VuODg8L2E+IGNoZWNr ZWQgb3V0IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbmVz Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbmVzRm9vdGJhbGw8 L2E+IGZhY2lsaXRpZXMgdG9kYXksIGdyZWF0IHRvIHNlZSBhdGhsZXRlcyB3 b3JraW5nIG91dCBldmVuIG9uIHNwcmluZyBicmVhayDwn5Kq8J+PvCA8YnI+ PGJyPkZvbGxvdyBHcmVn4oCZcyBkYXkgYmVsb3cg4qyH77iPIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby85WnJHejdkNE5UIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOVpy R3o3ZDROVDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBZb3V0aCBJbmMuIFBvZGNhc3Qgd2l0 aCBHcmVnIE9sc2VuIPCfjpnvuI8gKEBZb3V0aEluYykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Zb3V0aEluYy9zdGF0dXMvMTUwMzg5MzgyODgx Nzg5OTUzMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNiwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGRvbuKAmXQgdGhpbmsgYW55Ym9keSBpcyByZWNydWl0aW5nIGhh cmRlciB0aGFuIFVuaXYgb2YgTWlhbWkgaW4gdGhlIE5hdGlvbiByaWdodCBu b3cuIFRoZXnigJlyZSBvbiBhIG1pc3Npb24uPC9wPiZtZGFzaDsgQWFyb24g VGFuayBKb25lcyAoQHRyZW5jaG1lbkFDKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3RyZW5jaG1lbkFDL3N0YXR1cy8xNTAzODc4ODgzNzM2ODAx MjgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE1LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

The Basketball Coverage Is Appreciated!!! ... Posted by cdwright40 Thanks for covering basketball and great hearing from Coach L. I am a huge basketball fan too. Even on a down year for the ACC people need to understand. It's still the ACC. It's a basketball league.

QUOTE OF THE DAY