 CaneSport - Good Morning CaneSport 3.17.22
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Good Morning CaneSport 3.17.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet    

WHAT’S UP TODAY    

First up this morning?

We have a trio of recruiting updates. First up is an update with 4-star WR Santana Fleming, who is set to announce his top 12 and breaks down what's going on with his Cane recruitment. And we catch up with local LB Jeremiah Marcelin, who visited UM on Friday and has a Cane offer. So don't miss what he's saying. We also update the situation with 4-star 2024 QB Tyler Aronson, who is talking with Miami QB coach Frank Ponce and has a high interest level in Miami.

Plus we were on hand as the basketball team departed for the NCAA Tournament, so don't miss what coach Jim Larranaga and players were saying as they boarded the bus for what they hope is a ride to the Sweet 16.

TODAY'S TOP HEADLINES    

Cristobal reaches out to 4-star Fleming: High interest level, visit coming

4-star WR Santana Fleming is one of the area’s top prospects, and the Canes are on the case.

Local LB with Cane offer: "Right now Miami is really trying to get me"

2024 LB Jeremiah Marcelin picked up a Miami Hurricanes scholarship offer March 3, visited and is high on UM.

4-star QB grew up UM fan & talking with Ponce, who offered him at App State

2024 QB Tyler Aronson is talking with QB Frank Ponce and updates where things stand with his recruitment.

Hoops departs for NCAA Tournament with high hopes

The Canes departed for the NCAA Tournament today, and we were on hand to talk to coach Jim Larranaga and players.

TWEETS OF THE DAY    

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY    

The Basketball Coverage Is Appreciated!!! ... Posted by cdwright40

Thanks for covering basketball and great hearing from Coach L. I am a huge basketball fan too. Even on a down year for the ACC people need to understand. It's still the ACC. It's a basketball league.

QUOTE OF THE DAY  

I’m from Miami, born and raised. There’s no better opportunity than playing for Miami. The hometown, hometown love, everybody rooting for you because you’re from down here. It’d be a good look.
— 4-star WR Santana Fleming

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Lastly, Have a great day!

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