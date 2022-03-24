Good Morning CaneSport 3.25.22

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WHAT’S UP TODAY
The news of today is somewhat the news of yesterday, as we covered spring practice with a video gallery of the Canes in action on Greentree as well as interviews afterward with coaches Joe Salave’a, Charlie Strong, Jahmile Addae and Rod Wright.
We also had the big news of Bobby Washington, Jr. and Robby Washington committing, plus a breakdown of their skills from their coach.
Plus we had an update yesterday afternoon on the numerous visitors on campus for practice, including one who was oh-so-close to committing.
This morning?
Well first we an update with hoops signee AJ Casey, who talks about the Canes run at the NCAA Tournament and where he sees the program heading and his role once he arrives. So don't miss that.
We also have a story on how Jim Larranaga has made this fun for his team, and how that's paying off, as well as a preview of what UM is facing tonight. Yesterday we also shared what Iowa State was saying about the matchup, with input as well from Larranaga and players.
And we also look ahead to a big baseball series vs. UNC this weekend, so read that as well.
TODAY'S TOP HEADLINES
4-star signee AJ Casey: We're going to keep going to NCAA Tournament
The Miami Hurricanes are coming home. Well, at least that’s how Chicago native and UM signee AJ Casey views it.
ANALYSIS: Larranaga stresses the fun aspect, and his players are responding
Coach Jim Larranaga has preached having fun to his team all year, and it’s paying off.
Canes to take on resilient Iowa State tonight with Elite 8 on the line
The Windy City. Hurricanes vs. Cyclones. Tune in tonight as UM tries to make it to the Elite 8.
ANALYSIS: Baseball faces next test vs. UNC this weekend
Important ACC baseball at a packed-out Mark Light hasn’t been seen in almost three years. This weekend it's UM vs. UNC.
Coach's take: Breaking down the Washington brothers and their future at UM
We catch up with the coach of Robby and Bobby Washington, Jr. for what makes their commitments to UM so special.
No reason to wait: Washington brothers announce commitment to Miami
Brothers Robby Washington and Bobby Washington, Jr. are bigtime playmakers ... and now they are Cane commitments.
Thursday Miami Hurricanes visitor wowed: "I wanted to commit"
2025 OLB/athlete Jade Card visited Miami for practice on Thursday. And he was wowed, to say the least.
The day before: Larranaga, team talk Iowa State challenge
Coach Jim Larranaga and players weighed in Thursday with an Elite 8 berth on the line.
From the other sideline: Iowa State talks Cane challenge
Iowa State coach T.J. Otzelberger and players talk about what they see in the Cane challenge.
Charlie Strong after Thursday's practice: "There's an identity now"
Don't miss what co-coordinator/LB coach Charlie Strong was talking about after the team's practice this morning.
Salave'a after Thurs. drills: We're building, trying to manifest a culture
DL coach Joe Salave'a shares his thoughts after the team's Thursday practice.
Jahmile Addae: I see a group that wants to be great
DB coach Jahmile Addae came to UM via Georgia and discusses what he sees in the talent of his group.
Rod Wright after Thursday drills: It's phenomenal to be part of this
Miami's defensive ends didn't have a ton of production last year. New DE coach Rod Wright plans to see that change.
GREENTREE VIDEO: Canes at work in spring practice No. 5
We have your look in at the Miami Hurricanes' practice today.
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We committed today during the visit, it just felt right. Right now it's a done deal.
— Robby Washington