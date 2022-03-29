Good Morning CaneSport 3.29.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
TODAY'S TOP HEADLINES
ANALYSIS: Key takeaways as Miami approaches midpoint of spring practice
CaneSport's staff shares its thoughts on this Cane team with the midpoint of spring drills approaching.
OL has "great" UM trip, bonds with coaches, will be back for official visit
It was a memorable Miami visit for Cane OL target Bubba Jeffries. Don't miss what he's saying about it.
Damari Brown enjoys "great" time at UM, Canes will get official visit
CB Damari Brown visited Miami with 3 key teammate targets and shares his perspective on where things stand.
DB gets offer on visit from Addae: "I was excited"
This CB visited Miami last week and came away with a Cane offer. He weighs in on where things stand.
Week 3 spring / post NCAA hoops questions and answers
CaneSport publisher Gary Ferman answers all your Cane hoops and spring practice football questions:
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GYW1pbHkg4oCmIPCfmYzwn4+/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ2FuZXNGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Q2FuZXNGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0owZE1K
b0hIc3YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KMGRNSm9ISHN2PC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFNhbXVlbCBN4oCZUGVtYmEgKEBTTVBFTUJBNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TTVBFTUJBNS9zdGF0dXMvMTUwODUyNjEzNTk5
NDQyNTM1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyOCwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZWdlbmRhcnkgc3R1ZmYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzNM
TGtOdW5YWXUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zTExrTnVuWFl1PC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFJ1ZWJlbiDigJxIdXJyaWNhbmXigJ0gQmFpbiBKci4gKEBydWVi
ZW5iYWluanIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcnVlYmVu
YmFpbmpyL3N0YXR1cy8xNTA4MTc3MjQ1ODMxMTUxNjI2P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OeWphbGlrIGlzIGNsZWFybHkgaW4gZ3JlYXQgaGFuZHMgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2drOHVSRXV4d3QiPmh0dHBzOi8vdC5jby9nazh1
UkV1eHd0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IPCfkI3wn6ehTXNfS2VsbHnwn5Ka8J+Z
jPCfj74gKEBLZWxseU5EMTgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vS2VsbHlORDE4L3N0YXR1cy8xNTA4MDgyMzM4ODk0Mzg5MjUyP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSBjb21taXQgUm9iYnkgV2FzaGluZ3RvbiBvbiB0aGUgZGVl
cCBiYWxsIHRoZW4gYmxvd3MgYSBsaXR0bGUga2lzcyB0byB0aGUgZGVmZW5k
ZXLwn4+G8J+ZjCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWXRPbU1kTGhxdCI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1l0T21NZExocXQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVy
Y3kgTWlyYWNsZXMgKEBqdWljZWZyb20zMDApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vanVpY2Vmcm9tMzAwL3N0YXR1cy8xNTA3OTE2NzMzNjYy
ODcxNTU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI3LCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25maXJtZWQgb25jZSBhZ2Fpbi4gS2FtZXJvbiBNY0d1c3R5IGlz
IGEgcHJvYmxlbS48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvTWFyY2hNYWRuZXNzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jTWFyY2hNYWRuZXNzPC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ2FuZXNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2Fu
ZXNIb29wczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Y4RlA0NFRqSFoi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS92OEZQNDRUakhaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEF1
ZGFjeSBTcG9ydHMgKEBBdWRhY3lTcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQXVkYWN5U3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNTA4MTU3MDk1ODg3
MTg3OTc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI3LCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGF04oCZcyBhbiBFTElURSBoZWFkIGNvYWNoIHJpZ2h0IHRoZXJl
IPCfmYwgc2hvdXRvdXQgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9DYW5lc0NvYWNoTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNDb2Fj
aEw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNIb29w
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNIb29wczwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ZicmEzbGJralUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9W
YnJhM2xia2pVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pYW1pIEhFQVQgKEBNaWFtaUhF
QVQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlhbWlIRUFUL3N0
YXR1cy8xNTA4NjE0OTc1NzQwMzM0MDk0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk1hcmNoIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Next year's basketball team ... Posted by CanesBallFan
Hell of a run; fun ride. But it'll be fascinating to see where we go next year in terms of the roster because our guard lineup is going to be a disaster. The freshmen guards are incapable, and I'm absolutely terrified of a season in which Wong is "the man". Hopefully there are some portal finds. Need to build on this momentum.
QUOTE OF THE DAY
Jimmy Johnson was like `It’s a great place down here, it’s fun, a good program. And of course I got a picture with him. I had to.
— OL target Tyler "Bubba" Jeffries, reflecting on his Miami visit