 CaneSport - Good Morning CaneSport 3.29.22
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Good Morning CaneSport 3.29.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet      

WHAT’S UP TODAY      

With the basketball team's magical run to the Elite 8 in the rearview mirror, we turn our attention back to football, and the team will practice again this morning ... but there's no media viewing or ability.

So we break down some of the factors we've noticed so far this spring.

Plus Gary Ferman answers all your questions about the hoops team off it's big run as well as your spring practice questions.

We also have a few recruiting updates with you from recent visitors. The first is with Tyler "Bubba" Jeffries, who was blown away by his experience at UM and breaks down where things stand now. There's also another of the key American Heritage prospects who visited that we catch up with, this time it's Damari Brown. And we also chat with California CB Marcelles Williams, who visited UM and came away with an offer while on campus. He talks about that experience and updates his recruitment and where Miami fits in. So don't miss that either.

TODAY'S TOP HEADLINES      

ANALYSIS: Key takeaways as Miami approaches midpoint of spring practice

CaneSport's staff shares its thoughts on this Cane team with the midpoint of spring drills approaching.

OL has "great" UM trip, bonds with coaches, will be back for official visit

It was a memorable Miami visit for Cane OL target Bubba Jeffries. Don't miss what he's saying about it.

Damari Brown enjoys "great" time at UM, Canes will get official visit

CB Damari Brown visited Miami with 3 key teammate targets and shares his perspective on where things stand.

DB gets offer on visit from Addae: "I was excited"

This CB visited Miami last week and came away with a Cane offer. He weighs in on where things stand.

Week 3 spring / post NCAA hoops questions and answers

CaneSport publisher Gary Ferman answers all your Cane hoops and spring practice football questions:

TWEETS OF THE DAY      

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

Next year's basketball team ... Posted by CanesBallFan

Hell of a run; fun ride. But it'll be fascinating to see where we go next year in terms of the roster because our guard lineup is going to be a disaster. The freshmen guards are incapable, and I'm absolutely terrified of a season in which Wong is "the man". Hopefully there are some portal finds. Need to build on this momentum.

QUOTE OF THE DAY      

Jimmy Johnson was like `It’s a great place down here, it’s fun, a good program. And of course I got a picture with him. I had to.
— OL target Tyler "Bubba" Jeffries, reflecting on his Miami visit

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Lastly, Have a great day!

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