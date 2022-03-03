Good Morning CaneSport 3.3.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
We catch up with RB signee TreVonte' Citizen, who doesn't do a lot of interviews and for the first time talks about the actual timeline of when he knew he'd be a Cane. It might surprise you. Plus we catch up with another new Cane, this one already on campus - DL transfer Jacob Lichtenstein shares his thoughts with CaneSport entering spring ball.
And we also continue our spring preview stories with a closer look at a DB position that should be a strength of the defense. And we have an update with DE Jeremiah Marcelin, who landed a Cane offer from Charlie Strong this week and came away from the conversation very impressed.
Plus from last night don't miss our recap of the hoops game at BC, including your postgame reaction.
TODAY'S TOP HEADLINES
TreVonte’ Citizen ready for role as a freshman
UM’s incoming RB reflects on how he surprised UM coaches with his decision and more. Read on.
Lichtenstein eyes earning starting job this spring, expects to play DE & DT
DL Jacob Lichtenstein is a USC transfer who expects to help out at DE and DT this spring with practice starting March 7.
SPRING PREVIEW: DB position has top end talent, needs depth development
We take a closer look at the DB position with spring drills around the corner.
Charlie Strong offers local DE: "Felt like we already knew each other"
The new Cane coach made quite an impression on this 2024 DE who now lists an early Cane offer.
Hoops takes care of business at BC
We have your full game recap and postgame reaction from coach Jim Larranaga off the game at BC that clinched an NCAA Tournament double by for the Canes.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
GARCIA -VS- VAN DYMES ... Posted by sweatchuck
**Disclaimer ** I know this is Van Dykes team.. that goes without saying.. but just for the sake of conversation.. I love Van Dyke but Garcia is special. It's something about this kid that's infectious. It would've definitely been a battle because honestly before Garcia got hurt he was right there or maybe a little ahead of Van Dyke despite being a year younger. I think Mario would've had them slug it out!
QUOTE OF THE DAY
Coach Cristobal is just teaching us the Cane way. He is telling us to work hard, represent the U on our chest.
— Miami Hurricanes DL Jacob Lichtenstein