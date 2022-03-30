 CaneSport - Good Morning CaneSport 3.30.22
News More News
{{ timeAgo('2022-03-30 00:00:00 -0500') }} football Edit

Good Morning CaneSport 3.30.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet  

WHAT’S UP TODAY

Stay tuned later today for our Pro Day coverage, as the Canes' departing players try to impress NFL scouts. We'll have interviews with the former Canes, their test results and more, so be sure to check back for that.

To hold you over until then?

First up we have an update on QB Jaden Rashada with insight into just why he's a major priority for the Canes in this class. He is set to visit UM Thursday and Friday.

We also catch up with high priority American Heritage RB Mark Fletcher, who visited Miami last week and goes in-depth on where things stand.

And we also talk with 4-star DE Jordan Thomas, who has gotten a Cane offer and updates where UM fits into his picture now.

And from during the day yesterday be sure to read our update on Cane commit Robby Washington's take heading into his friend Jaden Rashada's Cane visit ... and check out our interview with LSU LB transfer Josh White, who is considering the Canes and has an offer.

TODAY'S TOP HEADLINES

Coach's take: Rashada, who visits this week, combination of Watson, Burrow

We get an inside look at what's at stake when QB Jaden Rashada visits Miami Thurs-Fri this week.

Fletcher loved UM trip, has idea where he'll wind up but waiting till Dec.

RB Mark Fletcher visited Miami with 3 key teammate targets and has some interesting news.

4-star DE lands Cane scholarship: "My favorite offer right now is Miami"

This 2024 4-star DE landed a Cane offer and breaks down his thoughts on Miami and more.

Rashada to visit Miami Thursday/Friday; Robby Washington to meet him at UM

QB Jaden Rashada will embark on a 2-day visit to Miami this week, and the Canes could be his future home.

LSU LB offered by Rod Wright, buddies with Flagg, says UM in consideration

We catch up with LSU transfer LB Josh White for where the Canes fit into his thinking.

TWEETS OF THE DAY

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Miami Baseball up to 13 in Baseball America Poll ... Posted by klbcec

17 in D1 Baseball

12 in Collegiate Baseball

17 in RPI

19 and one spot behind the team we just swept in USA Today Coaches Poll (No, there's no institutional bias against Miami).

QUOTE OF THE DAY

I went to practice last year and I could really see the difference. It’s moving quick, you can tell no one is being lackadaisical, everyone was given 110 percent.
— Top RB target Mark Fletcher, on watching a Cane practice this year vs. last year

• Talk about stuff inside Gary Ferman’s War Room

• Watch our videos and subscribe to our You Tube Channel

Listen to our podcasts at Apple Podcasts

Follow us on Twitter @CaneSport

Check us out on Facebook

Be a CaneSport Ambassador. Bring your friends to CaneSport.com with our 30-Day Free Trial. Code: Miami30

Advertise with us. Email CaneSport@yahoo.com

Lastly, Have a great day!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}