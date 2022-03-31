Good Morning CaneSport 3.31.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
First let's reflect on yesterday. We had your recap off Miami's Pro Day, with the Canes that are looking to make the NFL doing their best to impress scouts. So check that out.
This morning?
Stay tuned as the Miami Hurricanes return to the practice field. We'll have video from Greentree, so be sure to check back for that, and we'll also bring you any news and notes we see out there plus we'll have post-practice interviews with players OL Jakai Clark, DL Jahfari Harvey, OL Justice Oluwaseun and DL Chantz Williams.
To tide you over till then?
We take a look back at our spring practice coverage to this point with an eye toward today's practice, and we also have a couple of interesting recruiting updates.
The first is with Ronan Hanafin, a top Mass. recruit who visited Miami last week and shares where things stand now with the Canes and his recruitment.
We also catch up with a pair of teammates who took Wednesday visits. Don't miss our update from yesterday with 4-star DB Terrance Love, and this morning we have the situation with his teammate who also has a Cane offer, Jelani Thurman. So be sure to check those out.
TODAY'S TOP HEADLINES
TE had “eye-opening” visit to Miami on Wednesday
This TE was told he’s a top priority for the Canes. Read on for more coming out of his UM visit.
4-star Mass. LB wowed on Cane visit, plans to be back with parents
This Mass. standout visited Miami and plans to be back. So where do things stand here? Read on.
Canes set to return to practice field this morning
UM will be back on the practice field this morning.
Pro Day at Miami held Wed. as former Canes worked to impress NFL scouts
We have your Pro Day wrapup from Miami that was held Wednesday.
Wed. visit for 4-star Ga. DB "went really well," UM moves up his list
This out of state DB made the trip down today to visit Miami and shares how things stand now.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
If Spring Practices Are Any Indication ... Posted by caneNstrong
the sidelines are gonna be lit with star power this season.
Can't wait to see a who's who of Miami's best players roaming the sidelines. The bigger the game, the bigger the stars.
I'm going to predict the TV ratings are going to be very high this season. The networks are gonna love Miami.
Beat A&M and lookout!!!
QUOTE OF THE DAY
Talking with coach Cristobal, he’s a great guy. I had a really good talk with him, really glad I got to meet him. He was really excited I was able to come down. We talked about our families, backgrounds. It was great. He want to get me down there again with my family. I plan to come back down, have to schedule it.
— 4-star Ronan Hanafin, on his Cane visit