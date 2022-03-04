 CaneSport - Good Morning CaneSport 3.4.22
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Good Morning CaneSport 3.4.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet  

WHAT’S UP TODAY  

First up this morning?

Well, with spring practice starting on Monday, we break down who we feel are the five players with the most to gain this spring. So don't miss that analysis.

Plus in recruiting we chat with 4-star OL Luke Burgess, who is set to visit Miami at the end of the month and shares where things stand with him right now. And we also catch up with LB prospect Caleb Lavallee, who got his 20th offer from Miami and is planning a spring visit. So read that as well.

Also this morning we look ahead to the big baseball series that begins tonight against the Florida Gators. And we have another item with some of the key aspects to look for in the series. So check those out as well.

Plus from yesterday you can check out what new defensive coordinator Kevin Steele is saying in advance of spring drills and the news that Jason Taylor will have a role with the program.

TODAY'S TOP HEADLINES  

ANALYSIS: 5 players with most to gain this spring

We take a look at 5 players who could make big jumps up in the 15 practices that start Monday.

4-star OL set for March visit to UM: I want to see culture of the program

This out of state OL has a Cane offer and is set to visit in late March. He shares his thoughts on where things stand.

LB lands Cane offer, plans to visit this spring

LB Caleb LaVallee is a recent offer and breaks down where UM fits into his thinking.

ANALYSIS: News and notes heading into another Cane-Gators series

A closer look at some key aspects of the Cane-Gators series that's set to begin tonight.

Baseball readies for huge series with Gators

We have your feedback from players and coach Gino DiMare as the team readies for a huge series with the Gators.

Steele talks D ahead of spring drills: "You can be a champion" at UM

New UM defensive coordinator shares his thoughts with spring drills starting Monday.

NFL legend Jason Taylor to assist with Miami Hurricane DEs

NFL Hall of Famer Jason Taylor is on board as a new Miami Hurricanes defensive analyst. Read on.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

Jake Garcia ... Posted by jcgram59

As good as TVD was last year I'm still anxious to see Jake play and wondering if he's better.

QUOTE OF THE DAY  

Coach Mirabal and coach Cristobal, I like them a lot. They’re very straightforward. They’re really honest and experienced guys.
— 4-star OL Luke Burgess, who is visiting Miami this month

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Lastly, Have a great day!

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