 CaneSport - Good Morning CaneSport 4.12.22
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Good Morning CaneSport 4.12.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet  

WHAT’S UP TODAY

Stay tuned this morning for video from the Miami Hurricanes 13th spring practice session. And after it wraps up we'll have several interviews, so be sure to tune back into the site for that - scheduled to talk are defensive coordinator Kevin Steele, LB Waynmon Steed, DL Jacob Lichtenstein, RB Henry Parrish, RB Thad Franklin, Jr. and LB Wesley Bissainthe.

To hold you over till then?

This morning we catch up with OT Clay Wedin, who visited on Saturday for the scrimmage and met with coaches. He breaks down where things stand. And we also talk with bigtime 2024 WR Bredell Richardson, who has over 40 offers already and visited Miami on Saturday. So don't miss what he's saying, either.

From yesterday during the day?

We had the news of OT Frankie Tinilau committing to Miami, plus an inside look with his high school coach.

And we had a closer look at the keys for the now No. 2- ranked baseball team's 13-game win streak and sweep of No. 3 Virginia over the weekend.

TODAY'S TOP HEADLINES

4-star OT visits Miami: Canes "definitely very high up there" with me

This standout 4-star OT spent the day at Miami on Saturday and shares how it went and where things stand now.

WR with Canes among 40 offers visits UM: "Miami was great"

This standout 4-star 2024 WR breaks down his Cane visit and where things stand.

Football team returns to practice field today

The Miami Hurricanes are holding their 13th spring practice session today, and we've got you covered.

Coach's take: Miami's landed a "hidden gem" with Tinilau's commitment

Distance didn’t stop OT Frankie Tinilau from committing to the Miami Hurricanes today. And we have an inside look.

Australian OL Tinilau makes commitment at 2 a.m. his time: He's a Cane

Frankie Tinilau isn't your typical recruit. And he's now a Miami Hurricane.

ANALYSIS: Breaking down what went right in UVA sweep, 13-game win streak for No. 2 baseball

Canes baseball brought the fireworks, along with a couple of superstitions, celebrations, and another ACC sweep.

TWEETS OF THE DAY

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

Did we really sweep the #3 team in the country?? ... Posted by KLCane

Wow! This is actually fun. Great year for our Athletics Department so far.

QUOTE OF THE DAY

Miami got a hidden gem. Due to COVID (not allowing him to do camps) this young man here could have been a more highly ranked guy, more known. He has the athleticism, mentality and all the physical traits for him to be successful in college and on Sundays as well.
— New commit Frankie Tinilau's coach at Miami (Fla.) Immaculata-La Salle High School, Helder Valle

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Lastly, Have a great day!

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