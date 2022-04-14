 CaneSport - Good Morning CaneSport 4.14.22
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Good Morning CaneSport 4.14.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet  

WHAT’S UP TODAY  

Stay tuned later this morning as the football team returns to the practice field at 8:45 a.m. for its 14th spring session ... and the final tune-up before the Spring Game on Saturday at Noon. As always we will have videos from the practice field and will post any news and notes on the message board. Plus afterward we'll have interviews with coach Mario Cristobal, offensive coordinator Josh Gattis, QB Jacurri Brown, WR Frank Ladson, DL Cyrus Moss, OL Logan Sagapolu and TE Jaleel Skinner.

This morning?

To hold you over we have a few recruiting updates.

First up is an update on USC PK transfer Parker Lewis, who visited Miami last weekend. He has some interesting tidbits on his Cane visit, Mario Cristobal history and where things stand now. So you don't want to miss that.

Plus we talk with 5-star 2024 California QB Julian Sayin, whose Miami offer from Frank Ponce this month was his 23rd scholarship. His thoughts on the Canes? Check that out.

And we also catch up with 4-star 2024 Pennsylvania WR Peter Gonzalez, who visited Miami and breaks down where things stand now.

TODAY'S TOP HEADLINES  

USC PK Parker Lewis off Cane visit: "Culture is unreal," UM very much in it

USC PK transfer Parker Lewis visited Miami over the weekend and now weighs in on where things stand with him and UM.

5-star Calif. QB adds offer from Ponce, looking to visit UM this summer

This 5-star California QB added an offer from Frank Ponce, has already visited UM once and plans to be back.

4-star Pa. LB wowed on Miami trip, will be back for official visit

This 4-star Pa. LB breaks down his Cane visit and how it has opened his eyes to potentially winding up at UM.

Football team returns to practice field today

The Miami Hurricanes are holding their 14th spring practice session today, and we've got you covered.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

For all that think this is a 2-3 year turn around, think again……….. Posted by majus12

I’m sorry, however every naysayer should get on board this bus!!!!!!!

Not only will the entire team will be different, the D will specifcally be better!

Between the ‘22 recruiting class, and portal this team haas added upgrades on our DL. Additional DC Steele, IS LEAP YEARS AHEAD OF manny with coverages, disguises and schemes!.

We have one of best QB’s, fantastic skill players to support him, with a new PHYSICALITY on both lines

We are gonna shock some of you, while shocking the rest of the country.

Baring significant injures CANES will be in a major New Years Day or BCS Bowl game

BOOK IT!

QUOTE OF THE DAY

The culture there really stood out, that culture is just unreal. And I know Miami is going to be back to The U with coach Cristobal.
— USC PK transfer Parker Lewis, off his UM visit

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Lastly, Have a great day!

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