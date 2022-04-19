 CaneSport - Good Morning CaneSport 4.19.22
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Good Morning CaneSport 4.19.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet  

WHAT’S UP TODAY  

First up this morning we have a couple of recruiting updates with high priority targets that are coming off their Miami visits.

First we catch up with Anthony James II and his father for their thoughts off a 2-day Miami trip. Anthony II is a Texas A&M commitment, but he was impressed and will be back for an official visit, so you don't want to miss the update here.

Plus we chat with TE Jackson Carver, who spent four days at UM with his mother and older brother and is closing on a decision. What kind of impression did Miami make and what are the chances here? Be sure to read that story, too.

And we also have an update with Cyrus Moss, who showed some flashes this spring as an early enrollee. So be sure to check that out as well.

TODAY'S TOP HEADLINES  

Texas A&M commit takes 2-day Cane trip, official visit to come as UM pushes

This Texas A&M DE commitment and his father spent 2 days in Miami and the Canes have earned a return trip.

TE spends 4 days at Miami, high on Canes and decision upcoming

This TE arrived on UM's campus last Wednesday and stayed through the spring game. Where do things stand here? Read on.

Cyrus Moss pleased with his spring progress, looking to add weight

Freshman DE Cyrus Moss showed some nice flashes this spring, has bigtime upside and could contribute this year.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

Steele /Strong ... Posted by Tinman1964

Its nice we finally have competent defensive minds . We have some short comings on the defensive side of the ball until hopefully we can get some portal help. I think the two of them will have some game plans that can help mask our weaknesses and win the close ones we would lose under manny.

QUOTE OF THE DAY  

Coach Cristobal said it best that he’s going to be relentless trying to get me there. … Miami gave me a lot to think about.
— Texas A&M commitment Anthony James II off his Miami visit

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Lastly, Have a great day!

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