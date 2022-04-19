Good Morning CaneSport 4.20.22

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WHAT’S UP TODAY
Stay tuned later this morning as we'll have some updates from Director of Athletics Dan Radakovich.
For now? We have a couple of more updates with top recruits UM is chasing.
First up is DL Derrick LeBlanc, who was on hand for UM's Spring Game and met with coaches before and afterward. He'll be taking a Cane official visit, so check out what he's talking about.
Plus we talk with local WR Jalen Brown, who attended his first Miami Spring Game. Many think he'll wind up a Cane, so see for yourself what he's saying and how he's going about his recruitment.
We also have an update with Oregon transfer OL Logan Sagapolu, who worked his way up to the first team right guard this spring. So be sure to check that out as well ... including his freakish strength numbers.
And from during the day yesterday, in case you missed it, be sure to read our update with Maryland DT transfer Darrell Jackson. He has an announcement date, a leader and is taking his UM official visit this weekend.
TODAY'S TOP HEADLINES
Jalen Brown weighs in on Spring Game, says his UM recruiter is "everyone"
WR Jalen Brown was on hand for Miami's Spring Game over the weekend and shares where things stand.
4-star LeBlanc felt "great vibe" at Miami, setting up UM official visit
DE Derrick LeBlanc visited Miami over the weekend and updates where things stand.
Sagapolu showed this spring he can be answer at RG
It didn’t take long for Oregon OL transfer Logan Sagapolu to show coaches his value to this team.
Maryland DT transfer taking UM official visit this weekend: "I'm excited"
Maryland DT transfer Darrell Jackson will take a Cane official visit Thursday through Sunday. It’s his third visit - the first was to Florida two weekends ago, and he was at Florida State for an unofficial visit this past weekend.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Thoughts on WR position ... Posted by klbcec
There is a LOT of talent there:
Brinson, Smith, Smith, George, Ladson, Restreppo, Redding, Worsham.
These guys need reps more than anything else. They have talent. Maybe the first couple games will be a bit rocky, but Mario needs to find out what these guys do on game day. Also, we can go two TE at anytime and not lose the ability for explosive plays. If we bring a a transfer WR1 every year, the next year, Miami is again looking for it's #1 WR in the portal. If the current players don't have it by October, then Mario knows he needs to go another direction.
I would rather see Mario build with who we have. If it goes bad, he knows it's not the QB and will have to find a solution. On the other hand, if only half of them develop, it becomes a position of strength.
QUOTE OF THE DAY
Miami will be an official visit, no ifs, ands or buts.
— 4-star DL Derrick LeBlanc