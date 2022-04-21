 CaneSport - Good Morning CaneSport 4.21.22
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Good Morning CaneSport 4.21.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet  

WHAT’S UP TODAY  

First up this morning? Be sure to check out what Athletic Director Dan Radakovich was talking about yesterday, as he broke down several topics.

And we also have some recruiting updates.

The first is with Texas 4-star DE Ashton Porter, who made the trip down with his father over the weekend and plans to be back for an official visit.

And we also catch up with 4-star DL Darron Reed, who visited this month and will be back in June for an official visit.

Plus from yesterday afternoon don't miss what high priority 4-star OL Payton Kirkland is saying coming off his 2-day Miami visit. And from last night we have the big news of Akheem Mesidor's commitment.

Plus there's an update on the basketball team, which is looking to reshape its roster and make another major NCAA Tournament run next year.

TODAY'S TOP HEADLINES  

4-star Texas DE impressed by UM trip, plans to be back for official visit

This Texas DE made the trip down to Miami over the weekend, left impressed and plans to be back for an official visit.

DL impressed on Cane visit, UM in top 3 and will get June official visit

This 4-star Ga. DL visited UM April 12 with his family and now has Miami in his top 3 and will take an official visit.

ANALYSIS: Hoops looking to build off its historic NCAA Tourney run

The basketball team had a great run to the Elite 8 for the first time, and the goal is to build off that.

Canes add huge DL pickup: West Virginia transfer Mesidor picks UM

West Virginia DE transfer Akheem Mesidor is a Miami Hurricane.

Payton Kirkland: Cristobal, Mirabal never left my side for 2 days

4-star OL Payton Kirkland was on Miami’s campus on Monday and Tuesday and breaks it all down.

Radakovich on Wed.: Facility plan is main focus

Don't miss everything Director of Athletics Dan Radakovich was talking about on Wednesday.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

Comment re: Moss could use a redshirt year ... Posted by Ibis17

I read earlier on a front page article that Moss could use a redshirt year to concentrate on getting physically ready. I’m not sure that’s realistic anymore. If he has legit talent as is forecasted, he’s not staying 4 years let alone 5 years (especially at DE). Miami has redshirted guys before who end up leaving after playing only a couple years. Remember Rousseau, Njoku? Since we are likely to lose Moss anyway if he pans out, it might be better to concede that and give him some reps where feasible in more than 4 games. Just a thought.

QUOTE OF THE DAY  

I met Ed Reed - it was like a dream come true to meet a Hall of Famer.
— 4-star Texas DE Ashton Porter, who visited over the weekend

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