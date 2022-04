Good Morning CaneSport 4.27.22

Presented by LifeWallet

WHAT’S UP TODAY

TODAY'S TOP HEADLINES

TWEETS OF THE DAY

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaG8gc2xlZXBzIGxlc3MsIENNQyBvciBqb2huIFJ1aXo/PC9wPiZt ZGFzaDsgVkxLViAoQFBlbGljcnVpc2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vUGVsaWNydWlzZS9zdGF0dXMvMTUxODc4MzE1NzkzNTQzMTY4 MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNiwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZZCBsaWtlIHRvIHRoYW5rIHlvdSBhbGwgZnJvbSB0aGUgYm90 dG9tIG9mIG15IGhlYXJ0IGZvciB5b3VyIHN1cHBvcnQuIEFmdGVyIGdyZWF0 IGNvbnNpZGVyYXRpb24sIEkgaGF2ZSBkZWNpZGVkIHRvIGpvaW4gdGhlIFVO SVZFUlNJVFkgT0YgTUlBTUksIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ2FuZXNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2FuZXNob29w czwvYT4gSSB3YW50IHRvIHRoYW5rIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ2FuZXNDb2FjaEw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNhbmVz Q29hY2hMPC9hPiBhbmQgdGhlIGVudGlyZSBzdGFmZiBmb3Igd2VsY29taW5n IG1lIHRvIHRoZSBTdW5zaGluZSBzdGF0ZS4g8J+nofCfkpogPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaWZlV2FsbGV0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBMaWZlV2FsbGV0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0pvaG5IUnVpej9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9obkhS dWl6PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZ2ZZVEwwZEtFcSI+aHR0 cHM6Ly90LmNvL2dmWVRMMGRLRXE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTm9yY2hhZCBP bWllciAoQE5vcmNoYWRPKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L05vcmNoYWRPL3N0YXR1cy8xNTE5MDQ4MDU5NjM1ODY3NjQ4P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dv Q2FuZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0Nh bmVzPC9hPvCfkprwn6ehIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Y29hY2hfY3Jpc3RvYmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaF9j cmlzdG9iYWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2Fu ZXNGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNGb290YmFs bDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaWZlV2FsbGV0 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMaWZlV2FsbGV0PC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vYUtSODdKUjJpbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FL Ujg3SlIyaW48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQklHIFBST0RVQ1RJT05T8J+OsfCf lqQgKEA5NXByb2R1Y3Rpb25zMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS85NXByb2R1Y3Rpb25zMS9zdGF0dXMvMTUxOTA3NDI5MTY1NjEzODc1 ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyNiwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21ldGhpbmcgZ29pbiBvbiBpbiB0aGUgR2FibGVzIPCfp6Hwn5Ka 8J+ZjPCfj77wn6eh8J+SmvCfmI7wn5iO8J+YjjwvcD4mbWRhc2g7IERlc2ly ZWUgR3Jvb21zIChAY2FtcnkwMikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9jYW1yeTAyL3N0YXR1cy8xNTE5MDAxODk1OTg5Mjk3MTU1P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaSBMSVRFUkFMTFkgbWFkZSB0aGUgRWxpdGUgOCBvZiB0aGUg TkNBQSYjMzk7cyB0aGlzIHllYXIgbG9sLiBZb3UgaGF0ZXJzIGFuZCB5b3Vy IHdpc2ggYnVyZ2VycywgSW0gaGVyZSBmb3IgaXQuIFdlcmUgbm90IGJ1eWlu ZyB3aW5zLCBvdXIgZ2VuZXJvdXMgYm9vc3RlcnMgbGlrZSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvaG5IUnVpej9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASm9obkhSdWl6PC9hPiBhbmQgaGlzIGZhbWlseSBhbmQgdGhlIGFk bWluIGFyZSBzdXBwb3J0aW5nIG91ciBwcm9ncmFtcyBhdCBhIGNoYW1waW9u c2hpcCBsZXZlbCwganVzdCBsaWtlIG91ciBjb21wZXRpdGlvbi48L3A+Jm1k YXNoOyBCbG9ja2NoYWluQ2FuZfCfp6Hwn5KaIChAQmxvY2tjaGFpbkNhbmUp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmxvY2tjaGFpbkNhbmUv c3RhdHVzLzE1MTg5OTEwMDk1OTM1ODE1NzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QXByaWwgMjYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5S58J+UuEFsbCBXZSBEbyBpcyBXT1JL8J+UuPCflLk8YnI+NmFt IFByYWN0aWNlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9Zb3VHb1dlR28/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNZb3VHb1dlR288L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaEhhcnJpb3R0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEhhcnJp b3R0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vd2d1RWtka1o1NSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL3dndUVrZGtaNTU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXF1aW5h cyBGb290YmFsbCAoQFNUQV9Gb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9TVEFfRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1MTg5MjU5Mjc2Mzk4 NDY5MTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjYsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Starting lineup looking NICE... Posted by caned And increasingly talented, quality depth right behind this opening day lineup.....we are one great plugger away from winning ACC...6 new starters from portal: QB - TVD RB - Knighton (we know by committee) WR - George WR - Restrepo WR - Ladson TE - Mallory OT - Nelson OG - Rivers C - Clarke OG - Sagapolu OT - Scaife DE - Harvey DT - Taylor DT - Mesidor DE - Agude WLB - K. Smith MLB - Johnson SLB - Frierson CB - Stevenson SS - J. Williams FS - A. Williams CB - Porter Jr.

QUOTE OF THE DAY