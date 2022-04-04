Good Morning CaneSport 4.4.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
The news of today is also the news of the weekend, and the Miami Hurricanes held their first scrimmage on Saturday so be sure to check the news coming out of that.
Plus we have your updates from the visits of high profile 4-star QB Jaden Rashada and his brother, JUCO transfer Roman Rashada (who was on his official visit to Miami).
We also had plenty of recruiting updates from the scrimmage on Saturday , with 4-star Damon Wilson getting the full experience of being part of the team and loving it, former commit Andy Jean sharing his thoughts on where things stand now that you don't want to miss, and also insight from Cane commit Lamar Seymore and Georgia commit Antione Jackson, who was on hand Saturday and updates his status. Plus 4-star Lewis Carter updates where things stand with him and UM after he was on campus Saturday.
We also spoke with DT John Walker off his Saturday afternoon visit to Miami, and he updates where things stand with the Canes as well.
Also from over the weekend we also had an update on OL Malachi Toliver, who picked up an offer when UM coaches saw his film while scouting his teammate.
And there was the news that Oregon OL Jonathan Denis is transferring, with it expected he will wind up a Cane.
This morning?
We have some more recruiting updates for you, with the first on high priority 4-star WR Jalen Brown. Don't miss what is going on with his Cane recruitment.
And we catch up with a couple of more players that were on hand for Saturday's scrimmage - DE Joshua Lloyd, who has the Canes atop his wish list, and Byron Louis, who not only talks about his scrimmage experience but also the perception of UM at American Heritage. So check those out.
Plus there was the baseball team's series at Duke, with recaps of games one, two and three. And we have an update this morning with an analysis of what is going right for the team. So check that out, too. And there was the news that Chris Caputo, Jim Larranaga's right-hand man, is leaving to take the head coaching job at GW.
TODAY'S TOP HEADLINES
Some decisions could come for Jalen Brown late this spring
WR Jalen Brown is a high priority for the Canes and updates the latest with his UM recruitment.
DE attended UM scrimmage, high on Miami: "I'm a Cane baby"
This area DE has several major offers, was on hand for Saturday's scrimmage and has the Canes atop his wish list.
RB took in Cane scrimmage on Saturday: "Miami's up there"
This American Heritage 2025 standout lists top offers and was at the Cane scrimmage over the weekend. His thoughts?
ANALYSIS: Baseball on a roll with another sweep, 8 wins in a row
A closer look inside the baseball team, which notched another sweep this weekend.
Oregon OL Denis to transfer, could rejoin Cristobal, Mirabal at UM
OL Jonathan Denis, a 4-star former UM commit who wound up signing with Oregon, is transferring. And UM could be his landing spot.
Cane visit impresses Jaden Rashada, family planning return visit in May
It wasn’t quite your normal Miami Hurricanes visit situation for 4-star QB Jaden Rashada. Read on.
UM in good spot with Roman Rashada off his Cane official visit
Roman Rashada was in for an official visit with QB Jaden Rashada technically his guest. And it went very well.
4-star Wilson gets full Cane experience on visit: "The culture is great"
4-star Damon Wilson arrived at Miami at 7:15 a.m. yesterday and says it felt like he was part of the team.
Walker took 5-hour Cane visit Sat. afternoon: "I'm really interested"
4-star DT John Walker visited Miami yesterday afternoon and says the experience was topnotch.
4-star visited UM for scrimmage: "Miami's in a great spot"
This 4-star in-state standout breaks down where things stand after getting a good taste of Miami yesterday.
Former commit: Sat. was “best practice I’ve ever seen,” UM No. 1 choice
Former Cane commitment Andy Jean has an interesting perspective after watching Saturday’s scrimmage.
Ga. commit open to UM after scrimmage visit: "Environment was different"
This 4-star Georgia commitment was on hand for UM's scrimmage today and shares where things stand now.
Commit sees "way different tempo" than in past at today's scrimmage
Lamar Seymore shares his thought after watching today's scrimmage.
Defense wins first scrimmage, Cristobal says "There's work to do"
The Miami Hurricanes held their first scrimmage of the Mario Cristobal era on Saturday.
OL lands offer thanks to teammate; Canes 1st DI scholarship
When Miami coaches visited Cartersville (Ga.) High School to scout Johnathan Cline, another OL popped on the radar.
Pitelli Powers No. 17 Miami to Sweep over Duke
Dominic Pitelli rocketed a grand slam in the first, igniting the 17th-ranked Miami Hurricanes to an 11-3 victory over the Duke Blue Devils at the Durham Bulls Athletic Park.
No. 17 Miami Secures Series Against Duke, 4-3
The 17th-ranked Hurricanes down the Duke Blue Devils, 4-3, Saturday afternoon at the Durham Bulls Athletic Park.
Pitelli hits game-winning grand slam, Canes beat Duke 4-1
Pitelli delivered a game-winning grand slam, propelling No. 17 Miami to a 4-1 victory over Duke at the Durham Bulls Athletic Park Friday evening.
Caputo departure to George Washington leaves huge void for Larranaga
Chris Caputo finalized a deal to become the head coach at George Washington.
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Does anyone doubt the offense? ... Posted by 5 NC4
There will be growing pains like there always is when installing a new offense. How many times do you need to see this happen to believe it? Do you think we will just flip a switch and execute a 50/50 run/pass offense and run over guys with the same OL.
My only concern with the entire coaching staff is Gattis and his offense. It took the Michigan players a couple of years before they completely caught on to his offense. We needed to get away from more sophisticated offenses for several years and now we are going right back to it. Lashlee was a savior around here other than his overly simplistic run game. His offense was nearly a perfect fit for our players other than his overly simplistic run game, but how much was he limited by the OL? Our players knew the play book How many times have we heard the players don't know or can't execute the playbook? Now we are going to try to play bully ball and obsessively try to run the ball even if our OL sucks at run blocking. Coaches can be stubborn. Mario is likely to force the run. We already saw that with Herbert at Oregon. So this is wait and see whether you want to admit it or not.
QUOTE OF THE DAY
There’s progress, but we’re going to put our foot on the gas. We have a lot of work to do.
— Mario Cristobal, after Miami's first scrimmage on Saturday