Good Morning CaneSport 4.4.22

Presented by LifeWallet

WHAT’S UP TODAY

TODAY'S TOP HEADLINES

TWEETS OF THE DAY

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdOKAmXMgYWxsIGFib3V0IHRoZSDwn5mM8J+PviA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vMDliRW12NEFIRyI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzA5YkVtdjRB SEc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGF5dG9uIOKAnVBLQVnigJwgS2lya2xhbmTw n5CjIChAcGF5dG9ua2lyazU1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL3BheXRvbmtpcms1NS9zdGF0dXMvMTUxMDYzMDg4NDczODc1MjUyOD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DbW9uIGNoYXNlIHRoaXMgaXNu4oCZdCBldmVuIGEgcXVlc3Rpb24g d2UgYmVlbiB0YWxraW5nIGFib3V0IHRoaXMgc2luY2UgZnJlc2htYW4geWVh ciDwn5mM8J+PvfCfp6Hwn5KaIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rSkdh dkZVUnEzIj5odHRwczovL3QuY28va0pHYXZGVVJxMzwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBBbnRvbmlvIFRyaXBwIEpyIChAQW50VHJpcHA3MSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbnRUcmlwcDcxL3N0YXR1cy8xNTEwMzc4MTI0 NzYwMDQzNTI4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IdWdlIHRoYW5rcyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2NvYWNoX2NyaXN0b2JhbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29h Y2hfY3Jpc3RvYmFsPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9DYW5lc0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYW5l c0Zvb3RiYWxsPC9hPiBmb3IgaG9zdGluZyBtZSBkb3duIGluIE1pYW1pIHRv ZGF5ISBJIGhhZCBhIGJsYXN0IGFuZCBjYW7igJl0IHdhaXQgdG8gY29tZSBi YWNrIHNvb24hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XN3I4Y2ZrcGJFIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vVzdyOGNma3BiRTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQZXRl ciBHb256YWxleiAoQFBldGVyZ29uemFsZXo3MCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZXRlcmdvbnphbGV6NzAvc3RhdHVzLzE1MTA0MjY0 NDQ3MDI0MDQ2MTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMywgMjAy MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdOKAmXMgYSBGYW1pbHkgQkJRLCBzbyBJIGdvdHRhIHN1cHBvcnQg bXkgYm95ISDwn6eh8J+ZjPCfj77wn5KaIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9RVXBvQmhxeHo1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUVVwb0JocXh6NTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBDb3JhMjNNb21fNCAoQDJ0aGljazQzKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzJ0aGljazQzL3N0YXR1cy8xNTEwMjczODM2 NjM3NDY2NjMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW5lc0Zv b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYW5lc0Zvb3RiYWxsPC9h PiBnb3QgYmV0dGVyIHRvZGF58J+ZjPCfj74gSnVzdCBhbm90aGVyIGRheSBA IEdyZWVudHJlZeKAvO+4jyBGYW1pbHkgQkJRIHcvIGEgbG90IG9mIG91ciBw bGF5ZXJzIGZhbWlsaWVzIGluIGF0dGVuZGFuY2Xwn5mP8J+PviBJdCBpcyB0 cnVseSBhbiBob25vciB0byBzZXJ2ZSBvdXIgZ3V5c/Cfkq/wn5mM8J+Pvjxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9LZWVwV29ya2lu Zz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0tlZXBXb3Jr aW5nPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9C cm90aGVyaG9vZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I0Jyb3RoZXJob29kPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vM3hkbHQ0 MmtjeCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzN4ZGx0NDJrY3g8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgSm9lIFNhbGF2ZSYjMzk7YSAoQENvYWNoSnNhbGF2ZWEpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hKc2FsYXZlYS9zdGF0dXMvMTUx MDQyNDQwNzgzNTEyMzcxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAz LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgUmFzaGFkYXMgfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvVGhlVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1RoZVU8L2E+wq4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2FjY2p0 ejdjQkgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9hY2NqdHo3Y0JIPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEdPIOKAmENBTkVTISAoQDgzXzg3Xzg5XzkxXzAxKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzgzXzg3Xzg5XzkxXzAxL3N0YXR1cy8xNTEw NzMxMjMzNDA3MzQwNTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDMs IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbiBteSBvd24gd2F5IGltIGFtYXppbmcg8J+noSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vWW9ka29GdUhJZSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1lvZGtv RnVISWU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2VvbnRyYSBTbWl0aCAoQFNtaXRoS2Vv bnRyYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TbWl0aEtlb250 cmEvc3RhdHVzLzE1MTA2NDYyMDU4NTE4ODE0ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QXByaWwgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIEJleW9uZCB3b3JkcyAsIEkgaGF2ZSBrbm93IElkZWEgd2hh dCBJIHdhcyB0aGlua2luZyB0byBkbyB0aGlzIHRvIG15IGhhaXIuIFNvIGVt YmFycmFzc2luZy4gTm93IGkgc2VlIHdoeSBteSBtb20gd2FzIHBpc3NlZCB3 aGVuIGkgd29uIHBsYXllciBvZiB0aGUgZ2FtZSB2cyBCWVUgLiBIb3BlZnVs bHkgbXkga2lkcyB3aWxsIG5ldmVyIGtub3cgYWJvdXQgdGhpc/CfmLMgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3NvcGhvbW9yZT9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I3NvcGhvbW9yZTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0tZOURVY2JUbXMiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9LWTlEVWNiVG1zPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvYWNoIExhbWFy IFRob21hcyAoQExhbWFyQ29hY2hUKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0xhbWFyQ29hY2hUL3N0YXR1cy8xNTEwMTQ1Njc5MjE3MzQwNDE2 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIEJlYXV0aWZ1bCBNb20gYW5kIGhlciBIYW5kc29tZSBzb27igKYg TXkgQm95IGJvZHkgZmlsbGluZyBvbiBvdXQ7IEFsbCBJ4oCZbSBnb2luZyB0 byBzYXkgaXMgV0FUQ0ggT1VUISEgSGXigJlzIGEgVkVUIGFuZCBoZeKAmXMg Y29taW5nIGZvciBpdCBhbGwhISDwn5mM8J+PvfCfp6Hwn5KaIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9iSVJrYVRzbG1qIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYklS a2FUc2xtajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJjdXMgUm9nZXJzIChAQ29hY2hS b2dlcnM4OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFJv Z2Vyczg4L3N0YXR1cy8xNTEwNTkzMTczMTg1MzUxNjgwP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB2aXNpdCBhdCBUaGUgVSB0b2RheSDwn5Sl8J+U pTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hfY3Jpc3RvYmFs P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaF9jcmlzdG9iYWw8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGV0ZXJnb256YWxlejcwP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQZXRlcmdvbnphbGV6NzA8L2E+ICA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29DYW5lcz9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQ2FuZXM8L2E+ICDw n5mM8J+PviA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUVhKOFNQaTBqTyI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL1FYSjhTUGkwak88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg4bSb4bSA 4bSF4bSF4bSHyoAg4pGiIChAVGFNZXJlUm9iaW5zb24zKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RhTWVyZVJvYmluc29uMy9zdGF0dXMvMTUx MDQyNjQ1NjY1MTkzMTY0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAz LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25ncmF0cyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2ZyYW5rZ29yZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZnJhbmtnb3JlPC9h PiBvbiBhIGFtYXppbmcgZm9vdGJhbGwgY2FyZWVyLiBZb3Ugd2VudCBmcm9t IHNpdHRpbmcgbmV4dCB0byBtZSBpbiBvdXIgUkIgcm9vbSwgdG8gc2l0dGlu ZyBuZXh0IHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vd2FsdGVy cGF5dG9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB3YWx0ZXJwYXl0b248L2E+ IG9uIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv TkZMP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkZMPC9h PuKAmXMgYWxsLXRpbWUgcnVzaGluZyBsaXN0LiBJdOKAmXMgYW4gaG9ub3Ig dG8gY2FsbCB5b3UgYSB0ZWFtbWF0ZSBhbmQgYSBicm90aGVyLiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2FuZXM/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDYW5lczwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RoZVU/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUaGVVPC9hPiDwn5mM8J+PvSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vd2FWeXhxc05mSyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3dhVnl4cXNOZks8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFycmV0dCBQYXl0b24gKEBw YXl0b25zdW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF5dG9u c3VuL3N0YXR1cy8xNTEwNjUxNzQyODQ0NzY0MTcwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkFwcmlsIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm90aGVyIGxlZ2VuZCBzdG9wcGVkIGJ5ISA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dhcnJlblNhcHA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFdhcnJlblNhcHA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nYWx5 YjlTNkFaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ2FseWI5UzZBWjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBDYW5lcyBGb290YmFsbCAoQENhbmVzRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTUx MDI2NzM4MTk2ODUyMzI3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAy LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GdW4gdGltZXMhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SNHdUd2Ri Tnh4Ij5odHRwczovL3QuY28vUjR3VHdkYk54eDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBK aW1teSBKb2huc29uIChASmltbXlKb2huc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0ppbW15Sm9obnNvbi9zdGF0dXMvMTUxMDY2ODg2ODI2 MzU0Njg4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAzLCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVlbnRyZWUgaGFkIGl04oCZcyBvd24ga2luZCBvZiBNYXJjaCBN YWRuZXNzIPCfmKQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NCaXA1RjVJSEoi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jQmlwNUY1SUhKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENh bmVzIEZvb3RiYWxsIChAQ2FuZXNGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW5lc0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTEwMjMzODE1 MDI5MTA4NzM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbmUgZGF5IGF0IGEgdGltZeKApuKPsyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vUVAwWkdYejJzRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1FQMFpHWHoyc0Y8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFrYWkgQ2xhcmsgKEBKX0NsYXJrXzU1KSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pfQ2xhcmtfNTUvc3RhdHVzLzE1 MTA2NzkzODU5Mjk2NjY1NjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwg MywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGVuIEkgZmluYWxseSBnb3QgdG8gbXkgQmlnIEJhYnkhIEkgbG92 ZSB5b3Ugc29u8J+YmCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vR0s5ZnVVVG0y SCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0dLOWZ1VVRtMkg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg VGluYSBTa2lubmVyIChAVGluYU1Ta2lubmVyMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaW5hTVNraW5uZXIzL3N0YXR1cy8xNTEwNjc5NjM0 ODk5MjU5Mzk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDMsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUg4oCYU3RhY2hlIGFuZCBmYW1pbHkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9RN1lEZmptaE4zIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUTdZRGZqbWhO MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbmR5IEJvcnJlZ2FsZXPigJkgTW91c3RhY2hl IChAQW5keXNfTW91c3RhY2hlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0FuZHlzX01vdXN0YWNoZS9zdGF0dXMvMTUxMDMyNDg3NjAyNzk1NzI1 Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GYW1pbHkg8J+ZjCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0VhdUdhbGxpZUhDP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFYXVHYWxsaWVI QzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaF9jcmlz dG9iYWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoX2NyaXN0b2JhbDwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEVkX1BhdGE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoRWRfUGF0YTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EX1ZhbkR5a2U4P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBEX1ZhbkR5a2U4PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX0FkZGFlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaF9BZGRhZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9E QVREVURFMTQwNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AREFURFVERTE0MDc8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3VybGllX2xlZT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ3VybGllX2xlZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvLzJGN2hhNXM1NGQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yRjdo YTVzNTRkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IPCdkYXwnZGc8J2Rj+KRpCAoQDFyb2Jl cnRzdGFmZm9yZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8xcm9i ZXJ0c3RhZmZvcmQvc3RhdHVzLzE1MTA0MjIwMDU3NTcxMzI4MDI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Does anyone doubt the offense? ... Posted by 5 NC4 There will be growing pains like there always is when installing a new offense. How many times do you need to see this happen to believe it? Do you think we will just flip a switch and execute a 50/50 run/pass offense and run over guys with the same OL. My only concern with the entire coaching staff is Gattis and his offense. It took the Michigan players a couple of years before they completely caught on to his offense. We needed to get away from more sophisticated offenses for several years and now we are going right back to it. Lashlee was a savior around here other than his overly simplistic run game. His offense was nearly a perfect fit for our players other than his overly simplistic run game, but how much was he limited by the OL? Our players knew the play book How many times have we heard the players don't know or can't execute the playbook? Now we are going to try to play bully ball and obsessively try to run the ball even if our OL sucks at run blocking. Coaches can be stubborn. Mario is likely to force the run. We already saw that with Herbert at Oregon. So this is wait and see whether you want to admit it or not.

QUOTE OF THE DAY