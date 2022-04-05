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Good Morning CaneSport 4.5.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet        

WHAT’S UP TODAY      

The Miami Hurricane resume football practice this morning with practice No. 10 already here, if you can believe it. We'll keep our eyes out for any depth chart changes off Saturday's scrimmage and stay tuned after the day's work for feedback that will also include more insight on the scrimmage - scheduled to talk are CB Te’Cory Couch, WR Jacolby George, WR Xavier Restrepo and LB Keontra Smith, who had an interception on Saturday.

To hold you over till then?

We have a couple of recruiting updates.

The first is with Rod Gainey, who has double digit offers already as a 2024 prospect and was on hand for Saturday's Cane scrimmage.

And we also catch up with DL Armondo Blount, who was on hand at the scrimmage and weighs in with his thoughts and where UM factors in to his early recruitment.

TODAY'S TOP HEADLINES      

DL was on hand for scrimmage: "It was hyped"

DL Armondo Blount was among the numerous recruits on hand for the scrimmage and he weighs in.

2024 standout visited UM for scrimmage: "It was great"

This 2024 recruit has 10 early offers and watched on for Saturday's scrimmage. His thoughts? Read on.

Canes set to return to practice field this morning

UM will be back on the practice field this morning and we have you fully covered.

TWEETS OF THE DAY      

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

Fact: defense will be much improved with manny and company gone ... Posted by RIDSY

Dont need to see much more of spring: its obvious the coaching on defense side to the ball was subpar. Kids look much stronger and will be in better position to make plays and this defense is easy to learn and plays into attacking style. We still have holes in the front 7, so it will still give up some yards, but I think in acc play we will lower the points given up by 6-7 points a game. And if its true what i heard from a good source (Golden Cane) - we are in the works to add one more solid DL and two experienced backers, so we could probably end up at top 30 defense. When our offense get rolling by the third or fourth game, we will be in the thick of things in the acc to win the whole thing and even beat clemson.

QUOTE OF THE DAY      

We’re playing a good stretch right now, but there’s room for improvement. ... We have guys in the lineup that need to do a better job. You want to have nine guys in the lineup that are clicking on all cylinders. We have a lot of games in a short period of time. Our guys need to be focused and mentally tough during this stretch of games.
— Baseball coach Gino DiMare, whose team has won 8 in a row

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Lastly, Have a great day!

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