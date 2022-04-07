Good Morning CaneSport 4.7.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
Stay tuned as this morning is Miami's 11th spring practice. As always we'll have the news coming out of it, with videos and posting news and notes on the message boards as drills are going on. Plus afterward stay tuned for feedback from Mario Cristobal and several players - LB Corey Flagg, Jr., DL Jordan Miller, WR Key’Shawn Smith and OL Jalen Rivers.
To hold you over till then?
We have a couple of interesting recruiting updates this morning.
The first is with 2024 4-star QB Prentiss Noland, who got a good taste of UM with a recent visit and shares where things stand. And we also catch up with Indiana OL commitment William Larkins, who is talking regularly with OL coach Alex Mirabal - he shares his thoughts on UM and the situation with his Hurricane recruitment.
Plus from yesterday we had an update on Jacksonville State DE transfer DJ Coleman, who is currently on his official visit to UM and will remain today as well to watch practice before leaving in the evening.
TODAY'S TOP HEADLINES
4-star QB wowed on Cane visit, has UM high up on list
This 2024 Ga. QB visited Miami and has the Canes high on his radar. His experience at UM? Read on.
Indiana OL commit hearing from Mirabal "all the time," planning Cane visit
This Indiana OL commitment is talking with Cane OL coach Alex Mirabal and breaks down where things stand.
Jacksonville State DE on UM official visit: "Great chance" if offer comes
DJ Coleman is currently on his official visit to UM and will remain today as well to watch practice before leaving in the evening.
Canes set to return to practice field this morning
Believe it or not, we are already at practice No. 11 this spring. The team will be back at work on Greentree this a.m.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
For those of you young Canes ... Posted by 6882
Get ready for what’s coming:
you’re fans don’t even go to the school
you don’t even have an on campus stadium
your players are thugs
You cheat
you’re only good at recruiting because you’re stationed in a talent rich area where it’s plentiful (my favorite)
your fans are band wagon
your fans are jerks
you’re only good because you’re in a bad conference
this when you know we’re back! There are plenty of counters to these, so be ready.
not going to lie, really happy we can finally put the facilities criticism to bed and I’m really thinking the criticism of our fan turnout whether it be home or away to bed too.
QUOTE OF THE DAY
That room (of DL staff at Miami) is just insanely good if you want to look to get developed. That’s why I’m very interested.
— High priority prospect Trey Wilson