 CaneSport - Good Morning CaneSport 4.7.22
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Good Morning CaneSport 4.7.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet  

WHAT’S UP TODAY  

Stay tuned as this morning is Miami's 11th spring practice. As always we'll have the news coming out of it, with videos and posting news and notes on the message boards as drills are going on. Plus afterward stay tuned for feedback from Mario Cristobal and several players - LB Corey Flagg, Jr., DL Jordan Miller, WR Key’Shawn Smith and OL Jalen Rivers.

To hold you over till then?

We have a couple of interesting recruiting updates this morning.

The first is with 2024 4-star QB Prentiss Noland, who got a good taste of UM with a recent visit and shares where things stand. And we also catch up with Indiana OL commitment William Larkins, who is talking regularly with OL coach Alex Mirabal - he shares his thoughts on UM and the situation with his Hurricane recruitment.

Plus from yesterday we had an update on Jacksonville State DE transfer DJ Coleman, who is currently on his official visit to UM and will remain today as well to watch practice before leaving in the evening.

TODAY'S TOP HEADLINES  

4-star QB wowed on Cane visit, has UM high up on list

This 2024 Ga. QB visited Miami and has the Canes high on his radar. His experience at UM? Read on.

Indiana OL commit hearing from Mirabal "all the time," planning Cane visit

This Indiana OL commitment is talking with Cane OL coach Alex Mirabal and breaks down where things stand.

Jacksonville State DE on UM official visit: "Great chance" if offer comes

DJ Coleman is currently on his official visit to UM and will remain today as well to watch practice before leaving in the evening.

Canes set to return to practice field this morning

Believe it or not, we are already at practice No. 11 this spring. The team will be back at work on Greentree this a.m.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

For those of you young Canes ... Posted by 6882

Get ready for what’s coming:

you’re fans don’t even go to the school

you don’t even have an on campus stadium

your players are thugs

You cheat

you’re only good at recruiting because you’re stationed in a talent rich area where it’s plentiful (my favorite)

your fans are band wagon

your fans are jerks

you’re only good because you’re in a bad conference

this when you know we’re back! There are plenty of counters to these, so be ready.

not going to lie, really happy we can finally put the facilities criticism to bed and I’m really thinking the criticism of our fan turnout whether it be home or away to bed too.

QUOTE OF THE DAY

That room (of DL staff at Miami) is just insanely good if you want to look to get developed. That’s why I’m very interested.
— High priority prospect Trey Wilson

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Lastly, Have a great day!

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