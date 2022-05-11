Good Morning CaneSport 5.11.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
We take a deeper dive into the UM vs. Texas A&M betting line of -9 from FanDuel, so be sure to check that out.
And we have a few new recruiting updates for you.
We catch up with in-state 4-star DE Damon Wilson, who says the Canes are recruiting him hardest of anyone ... but he's got so much interest that at last check he had 339 unopened text messages. Find out where he stands.
There's also a check in with 4-star WR Jalen Brown, a high priority target for Miami who has several others chasing hard. So don't miss what he's saying.
And another update is with 2025 LB Jadon Perlotte, who was evaluated at his Georgia high school by Jahmile Addae and added a Cane offer. He says he's a Miami fan, so be sure to check out what he's saying.
And, as always, stay tuned today for any news that may come up.
TODAY'S TOP HEADLINES
ANALYSIS: Deeper dive into the early UM vs. Texas A&M betting line
Should the Miami Hurricanes be a 9-point underdog (per FanDuel) at Texas A&M? We take a closer look.
4-star DE: UM recruiting me hardest, "I have 339 unopened messages"
This 4-star in-state DE breaks down his Cane recruitment and where things stand.
Addae visit to Ga. school nets LB an offer
This 2025 LB landed a Cane offer after he was evaluated by Jahmile Addae.
4-star WR Jalen Brown: Vibe at Miami is family ... taking my time
WR Jalen Brown is a top Miami Hurricanes target in this upcoming recruiting cycle, and he updates the latest.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Defense looks so much more nasty with those Portal additions ... Posted by polobaby0927
Can you imagine staying put with the same DL and LBS as last year smh (yikes ) . Now it's Dog after Dog coming into the Game at DL . Out Comes Starters Leonard Taylor and Messidor and In Come 2nd string studs Moultrie , Lichstein and Harrison Hunte. Next is LB portal addition !
QUOTE OF THE DAY
Miami coaches, they all just text me, saying we miss you, come visit, that kind of stuff. … Miami’s recruiting me the hardest, I’d say.
— DE target Damon Wilson