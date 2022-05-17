Good Morning CaneSport 5.17.22

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WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
We have a couple of new recruiting updates for you.
We catch up with high priority TE Jackson Carver, who has set up his Miami Hurricanes official visit and breaks down where things stand with him and his UM recruitment.
There's also a check in with Georgia LB Jalen Smith, who says it's likely the Canes get one of his five official visits in June ... and he wants to decide the end of that month. So don't miss what he's saying.
Plus this morning we have an analysis of Tyler Van Dyke and his Heisman Trophy odds, which were updated over the weekend by FoxBet. Check out where he stands and check out how we see his chances.
And, as always, stay tuned today for any news that may come up.
TODAY'S TOP HEADLINES
TE sets Cane official visit: "I really like the coaching staff"
This Indiana TE has a Cane offer and UM is pushing hard. He's set up his official visit, so check out where things stand.
Addae, Strong pushing for LB who visited in April, official visit in works
This Ga. LB visited Miami in the spring and an official visit next month is likely. Read on for where he stands.
ANALYSIS: Tyler Van Dyke getting preseason Heisman buzz
The post-spring Heisman odds for the coming season were released over the weekend by FoxBet, and Van Dyke is No. 6.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
DB that’s gonna surprise out of the gate ... Posted by Urban307
Jaden Harris. 100% looks physically ready to compete day 1. Just saw a pic of him on the Twitter on campus. Kid looks ready.
QUOTE OF THE DAY
They are really stressing that they can develop me, how they think they’re the best school for me, getting me to the next level, how they’ll treat me there and all that.
— TE Jackson Carver, on his relationship with Stephen Field and Mario Cristobal